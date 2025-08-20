Hasankeyf'te Tekne Turlarına Yoğun İlgi

BATMAN'ın 12 bin yıllık tarihe sahip ilçesi Hasankeyf'te düzenlenen tekne turları antik kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi. Antik kenti gezmeye gelenler tekne turuyla hem tarihsel yolculuğa çıkıyor hem de gün batımını Hasankeyf manzarasında izleme fırsatı buluyor.

Kentte 12 bin yıllık tarihe sahip, yukarı Mezopotamya'dan Anadolu'ya geçiş yolu üzerinde, Dicle Nehri'nin kenarındaki Bizanslılar, Sasaniler, Emeviler, Abbasiler, Hamdaniler, Mervaniler, Artuklular, Eyyübiler, Akkoyunlular, Safeviler ve Osmanlılar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapan Hasankeyf ilçesi yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri. Artuklu Hamamı, Sultan Süleyman Koç Camisi, İmam Abdullah Zaviyesi, Er-Rızk Camisi ve minaresi, Zeynel Bey Türbesi, Eyyubi (Kızlar) Camisi ve kale giriş orta kapısı gibi büyük ölçekli yapılar, mağaralar ile türbe ve zaviye gibi tarihi yapıları bulunduran ilçede, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nün yapılması ile tekne turları düzenleniyor. Turistler, tekne turuyla hem tarihsel bir yolculuğa çıkıyor hem de Hasankeyf manzarasında gün batımını izliyor.

'ÇOK YOĞUN BİR İLGİ VAR'

Hasankeyf Kale Kooperatifinde görevli tekne kaptanı Şehmus Batıhan, tarihsel bir yolculuğa çıkmak için turistleri ilçeye davet ettiklerini ifade ederek, "Tarih, doğa ve kültürün buluştuğu 12 bin yıllık antik kent Hasankeyf'te tekne turları düzenliyoruz. Tekne turlarımız Hasankeyf Müze Limanı'ndan başlayıp tarihi antik kent Hasankeyf, eski Süryani yerleşim alanı, Hasankeyf Kalesi, vadi, koylar ve en son delikli mağaraya kadar gidip, ortalama 1 saat sürüyor. Bunun yanında deniz bisikletleri, su sporları ile ilgili aktivitelerde bulunuyoruz. Çok yoğun bir dönem yaşıyoruz. Çok fazla yerli ve yabancı turist geliyor. Biz yerli ve yabancı grupları buraya davet etmek istiyoruz. Gelsinler, görsünler. Gittiğimiz güzergahlarda öyle medeniyetlere ait, o kadar farklı önemli eserler var ki bu eserleri biz tur esnasında anlatımını yapa yapa, biz gezdiriyoruz" dedi.

'BURALARA DOYAMIYORUM'

İstanbul'dan Hasankeyf'i gezmek için gelen Nagihan Bıçakçı, "Güzel kent, antik kent. Dolaşıyoruz, gayet güzel. İnsanları güler yüzlü. Bu benim dördüncü gelişim. Buralara doyamıyorum. Çok güzel bir şehir. Her şeyi çok güzel. Az önce tekne turundan geldik. Çok güzel. Bütün halkımızı bekliyoruz. İstanbul'dan buralara kadar gelip burayı görmek lazım" diye konuştu.

'ÇOK MERAK ETMİŞTİM'

Ağrı Patnos'dan ailesiyle birlikte gelen Remzigül Taşdemir de "İyi ki de gelmişiz. Benim tavsiyem, herkes burayı gezmeye gelsin. Biz tekne turuyla iyi bir gezme yaptık. Ben buraları çok merak etmiştim. Allah razı olsun kocam bizi getirdi, gezdirdi" ifadelerini kullandı.

Şırnak'tan ailesiyle gelen Habip Demir ise "Daha önce arkadaşlarımla gelmiştik. Çok beğendik. Bu sefer ailem ile birlikte gelmek istedik ve çok keyifli oldu. Hasankeyf'in zaten tarihiyle birlikte çok güzel yerleri var. Çok eski medeniyetler buradan geçti. Tekne turu tek kelimeyle muhteşemdi. Hasankeyf görülmesi gereken bir yer" dedi.

Fatih Gökhan Gedik ise eşi ve çocuğuyla Siirt'ten geldiğini ifade ederek, "Gerçekten tarih kokuyor. Çok beğendik. Daha da gezmeyi düşünüyoruz. Bunu da inşallah tekne turuyla devam ettireceğiz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,