Görme Engelli İngiliz Turist Babadağ'da Tandem Yamaç Paraşütü Uçuşu Yaptı

Görme Engelli İngiliz Turist Babadağ'da Tandem Yamaç Paraşütü Uçuşu Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fethiye'deki Babadağ'da tandem yamaç paraşütü ile uçan görme engelli İngiliz turist Paul Goodwen, 1700 metre yükseklikten iniş yaptı. Uçuş boyunca şarkılar söyleyen Goodwen, bu deneyimi özgürlük ve mutluluk kaynağı olarak tanımladı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan görme engelli İngiliz turist Paul Goodwen (47), tandem yamaç paraşütü ile uçtu.

Görme engelli İngiliz turist Paul Goodwen, ilk kez geldiği Fethiye'de tandem yamaç paraşütü (ikili) yapmak için sabah saatlerinde ailesiyle birlikte 1700 metre rakımdaki Babadağ pistine çıktı. Pilot Osman Nihat Cengiz ile yaklaşık 45 dakika uçuş yapan Goodwen, Belcekız Plajı'na iniş yaptı. Goodwen, uçuş boyunca şarkılar söyledi. Uçuş sonrası konuşan Goodwen, "İlk kez geldiğim Fethiye'ye hayran kaldım. Görmememe rağmen bu deneyimle kendimi özgür hissettim. Gökyüzünde olmak bana tarifsiz bir mutluluk verdi" dedi. Öte yandan Goodwen'in kızları da Babadağ'dan tandem uçuş yaparak, bu deneyimi babalarıyla paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
Yer: Trabzon! Şişe şişe içiyorlar ama uzman isim uyardı

Yer: Trabzon! Şişe şişe içiyorlar ama uzman isim uyardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müsavat Dervişoğlu'nun asgari ücret için rakam önerdi: 29 bin 850 TL olmalı

Asgari ücret için önerdiği rakama bakın: Bundan aşağısı olmaz
Kiraza 'Tanesi 10 TL' etiketi yazan pazarcı konuştu: Çarpıtıldı

Kiraza "Tanesi 10 TL" etiketi yazan pazarcıdan çok konuşulacak çıkış
İsrailli gazeteciden skandal sözler: Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var

"Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var"
Bakanlığın önüne tabut bırakan Türk-İş'ten grev kararı

Binlerce işçi soluğu bakanlığın önünde aldı! Türk-İş'ten grev kararı
Kocaelispor, Bruno Petkovic'ten sonra bir transfer bombasını daha patlattı

Kocaelispor, Bruno Petkovic'ten sonra bir transfer bombasını daha patlattı
Geçmişte çöpe gidiyordu, şimdi kilosu 3 bin TL'den satılıyor

Geçmişte çöpe gidiyordu, şimdi kilosu 3 bin TL'den satılıyor
Bakan Tekin'in katıldığı etkinliğe öğretmenin sözleri damga vurdu: Çıldıracak gibi oluyoruz

Bakan Tekin'in katıldığı etkinliğe öğretmenin sözleri damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.