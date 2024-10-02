Gece Müzeciliği Projesi, İzmir ve Denizli'yi Ziyaretçi Akınına Uğrattı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, nisan ayında başlatılan Gece Müzeciliği Projesi kapsamında İzmir Efes Örenyeri'ni 284 bin 240, Denizli Hierapolis'i (Pamukkale) ise 76 bin 975 kişinin ziyaret ettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu yıl ilk kez hayata geçirilen 'Gece Müzeciliği' uygulamasının kültür turizminde yeni bir dönemin kapılarını araladığı belirtilerek, "Nisan ayından itibaren devreye giren proje, ören yerlerini ve müzeleri gece saatlerinde ziyaret etmek isteyenler için büyük bir fırsat oldu ve toplamda 361 bin 215 ziyaretçi ağırladı. Gece Müzeciliği kapsamında İzmir Efes ve Denizli Hierapolis (Pamukkale) gibi Türkiye'nin en önemli kültürel miras alanları, akşamın huzurlu atmosferinde doldu taştı. İlk yılında büyük bir başarı yakalayan Gece Müzeciliği Projesi, Türkiye'nin tarihi zenginliklerine olan ilginin sadece gündüzle sınırlı olmadığını gösterdi ve özellikle sıcak yaz aylarında hem yerli hem de yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi. Nisan-eylül ayları arasında, İzmir Efes Örenyeri'ni 284 bin 240, Denizli Hierapolis'i (Pamukkale) ise 76 bin 975 kişi ziyaret etti. Gece Müzeciliği Projesi'yle sadece birkaç ayda on binlerce kişinin ziyaret ettiği bu ören yerleri, aynı zamanda turizmin sezon dışı zamanlarda da hareketlenmesine katkıda bulundu" denildi.

'FARKLI YERLERDE HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki yıllarda farklı yerlerde de Gece Müzeciliği uygulamalarımızı hayata geçirip ülkemizin kültürel zenginliklerini daha geniş kitlelere ulaştıracağız. Turizmi dört mevsim canlı tutma hedefimize büyük katkı sağlayan projede emeği geçen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.