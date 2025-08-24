Fransa'dan 258 Turist, Dünyanın En Büyük Yelkenli Yolcu Gemisi ile Alanya'ya Geldi

Dünyanın en büyük yelkenli yolcu gemilerinden 'Club Med 2', Alanya Limanı'na demirledi. Gemideki çoğunluğu Fransa vatandaşı 258 turist, ilçe merkezini gezdi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesine demirleyen dünyanın en büyük yelkenli yolcu gemilerinden 'Club Med 2' ile çoğunluğu Fransa uyruklu 258 turist geldi.

Fransa bayraklı 187 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğindeki 'Club Med 2', sabah saatlerinde Alanya Limanı'na demirledi. Gemide çoğunluğu Fransa vatandaşı 258 turist ve 211 personel yer aldı. Gümrük işlemlerinin ardından turistler ilçe merkezini gezdi. Club Med 2, saat 18.00'de Antalya'nın Kaş ilçesine hareket edecek.


