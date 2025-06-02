Fethiye'de Atlı Jandarma Timi Devriye Görevine Başladı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, turizm sezonu için görevlendirilen Atlı Jandarma Timi, yerli ve yabancı turistlerin yoğun olduğu bölgelerde devriye görevine başladı.

Nevşehir'deki Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndan (JAKEM) Atlı Jandarma Timi geçici olarak Muğla Jandarma Komutanlığı emrine gönderildi. Atlı Jandarma Timi, Ölüdeniz başta olmak üzere Kayaköy, Belcekız ve Kumburnu Plajı ile Likya Yolu gibi turizm noktalarında görevlendirildi. Timin görevleri arasında asayişin sağlanması, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, çevre suçlarının önlenmesi ve olası orman yangınlarına karşı erken müdahale yer alıyor. Zorlu arazi şartlarında yüksek hareket kabiliyeti sağlayan atlı tim, ulaşılması güç bölgelerde de devriye faaliyetlerini sürdürüyor.

Uygulamanın özellikle yaz aylarında artan nüfus yoğunluğuna karşı caydırıcı güvenlik önlemi olduğu belirtilirken, bölge halkı ve turistlerin Atlı Jandarma Timi'ne ilgi gösterdiği bildirildi.