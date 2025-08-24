Erzurum'da Renkli Rahvan At Yarışları

ERZURUM'un Yakutiye ilçesinde Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri (EİT) 2025 Turizm Başkenti etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Rahvan At Yarışları'nda renkli görüntüler ortaya çıktı.

Yakutiye Belediyesi'nin kırsal Umudum Mahallesi'nde yaptırdığı 'Rahvan At Koşu Tesisleri', bu yıl üçüncü kez Geleneksel Rahvan At Koşusu'na ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin dört bir yanından getirilen atların yarıştığı koşuyu; Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım ile Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve çok sayıda katılımcı seyretti. Erkeklerin yanı sıra kadınların da büyük ilgi gösterdiği koşuda, renkli anlar yaşandı.

EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Etkinlikleri kapsamında Yakutiye Belediyesi tarafından düzenlenen, tarih ve kültürü en önemli miraslarından biri olan Rahvan At Yarışları'nda hep birlikte olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Belediye Başkanı Mahmut Uçar, "Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle 2025 yılının 'Erzurum Turizm Başkenti' ilan edilmesi; şehrimizin sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerin yeniden tanıtılması için eşsiz bir fırsat olmuştur. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Bizler de Yakutiye Belediyesi olarak bu büyük sorumluluğun bilinciyle, Erzurum'un köklü değerlerini gelecek nesillere aktarmak, misafirlerimize unutulmaz bir kültürel ve geleneksel şölen sunmak amacıyla birçok etkinlik düzenliyoruz. Bugün gerçekleştireceğimiz Rahvan At Yarışları'nın tarihi, Selçuklulardan önceki dönemlere dayanmaktadır. Rahvan kelimesi dilimize Farsçadan gelmiş, atın binicisini sarsmadan yürümesi olarak tanımlanmıştır. Bu yarışlar sadece bir spor değil; milletimizin asırlar boyunca yaşattığı geleneğin, sabrın ve azmin sembolüdür. Türk kültüründe at, cesaretin ve dostluğun nişanesi olmuş ordularımıza güç, toplumumuza ise birlik ve beraberlik katmış adeta Türk'e kanat olmuştur. Bugün burada, bu asil geleneği yaşatmak hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, Türkiye'nin dört bir tarafından Erzurum'a gelen sporculara da başarılar diliyorum" dedi.

İKİ SPORCU HASTANEYE KALDIRILDI

Türkiye'nin 7 bölgesinden gelen 90 atlı, toplam 7 kategoride koşu yaptı. Sıcaklığının 32 dereceyi bulduğu havada atlarını rahvan olarak koşturan sporcular zaman zaman kaza da yaşadı. Pistte giderken atların çarpışması sonucu yaralanan iki sporcu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sporcuların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Üçlü Tay kategorisinde 'Viking' atı ile Ziver Lale, Dörtlü Tay kategorisinde 'Aslı Bey' atı ile Talip Özdemir, Deste kategorisinde 'Barbaros' atı ile Talip Özgün, Küçük Orta kategorisinde 'Kırat' atı ile Talip Özdemir, Büyük Orta kategorisinde Fecri atı ile Mehmet Dolunay, Başaltı kategorisinde Açico ita ile Samet Yılmaz ve Baş kategorisinde Karabey atı ile Metehan Apaydın birinci oldu.

Haber-Kamera: Turgay İPEK / Erzurum,