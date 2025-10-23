Haberler

Erzurum'da 'Ecdada Vefa Projesi' Kapsamında Tabyada Temizlik Çalışması

Güncelleme:
Erzurum Valiliği'nin öncülüğündeki 'Ecdada Vefa Projesi' kapsamında, Küçük Kiremitlik Tabyası'nda düzenlenen temizlik çalışmalarında, Dedeman Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, tabyanın içini ve çevresini temizleyerek tarihi yapıya katkıda bulundu.

ERZURUM Valiliği'nin öncülüğünde başlatılan 'Ecdada Vefa Projesi' kapsamında, şehrin önemli tarihi yapılarından olan Küçük Kiremitlik Tabyası'nda temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirildi. Dedeman Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, tabyanın içerisi ve çevresinden onlarca poşet çöp topladı.

Erzurum'u düşman saldırılarından korumak için yaptırılan tabyaların bakım ve temizliği için valilik tarafından 'Ecdada Vefa' projesi başlatıldı. Proje kapsamında kenti çevreleyen tabyalar kamu kurumları, özel kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarına tahsis edildi. Palandöken ilçesindeki Küçük Kiremitlik Tabyası'nın tahsis edildiği Erzurum Turizm Tanıtım ve Kalkınma Derneği, kış öncesi temizlik çalışması yaptı. Dernek Başkanı Ömer Faruk Kızılkaya, Dedeman Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle tabyanın içini ve çevresini çöplerden temizledi. Kızılkaya ve öğrenciler, onlarca poşet çöp topladı.

Dernek Başkanı Ömer Faruk Kızılkaya'nın koordinasyonunda yapılan çalışmada, öğrenciler hem tarihi yapının temizliğine katkı sağladı hem de 93 Harbi ve Nene Hatun hakkında bilgilendirildi. Küçük Kiremitlik Tabyası'nın Osmanlı-Rus Savaşı'ndaki stratejik rolünü anlatan Kızılkaya, zaman zaman duyarsız kişilerce kirletilen alanda, ecdada saygı açısından düzenli temizlik yapılmasının önemli olduğunu söyledi. Kızılkaya, belediyeden de çöp konteynerlerinin düzenli boşaltılması konusunda destek istedi.

Dernek Başkanı Kızılkaya, tabyanın bulunduğu alanın sadece askeri tarih açısından değil, spor tarihi açısından da büyük öneme sahip olduğunu vurguladı. 1944 yılında bu tepeye Türkiye'nin ilk, dünyanın da ilklerinden biri olan kayakla atlama rampasının inşa edildiğini belirten Kızılkaya, Erzurum'un hem tarih hem spor mirasını yaşatmak adına bu tür projelerin önemine dikkat çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
