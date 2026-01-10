Haberler

Erciyes Kayak Merkezi'nde Hafta Sonu Yoğunluğu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin önde gelen kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, hafta sonu yerli ve yabancı turistleri ağırladı. 112 kilometrelik pist uzunluğu ve çeşitli kayak imkanları ile yoğun bir ilgi gördü.

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde, hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Erciyes Kayak Merkezi, hafta sonu tatilinin ilk gününde yerli ve yabancı olmak üzere birçok turisti ağırladı. Erciyes Kayak Merkezi, toplam 112 kilometrelik pist uzunluğu, 41 farklı kayak pisti ve 19 mekanik tesisi ile turistler tarafından yoğun ilgi gördü. Kapadokya Üniversitesi'nde Gastronomi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Sıla Bilgi, "Manisalıyım. İlk defa Erciyes'e geliyorum. Çok eğlenceli. Burada çok eğleniyorum. Pistler güzel. Arkadaşlarımla birlikte geldik. Günübirlik geldik. Havada şansımıza bugün çok güzeldi. Kayak yapmayı bilmiyordum. Yöresel lezzetlerini deneme şansımız oldu. Her şey çok güzel" dedi.

'İLK DEFA GELDİM'

İstanbul'dan eşi ile geldiğini söyleyen inşaat mühendisi Onur Akyüz ise "Hafta sonu için geldik. İstanbul'da yaşıyorum. Hava çok güzel. Kayak eğitimi alıyoruz. Eşim ve arkadaşlarımla beraber geldik. İlk defa geldim. Çok güzelmiş. Beklediğimden iyi bir ortam var. Pistleri de çok güzel. Yoğunluk da var" diye konuştu.

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN- Öykü GENÇ/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
Canlı anlatım! Dev derbide tempo çok yüksek

Kıran kırana maç! Tempo bir an olsun düşmüyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ev sahibi illallah etti! 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler

20 günde yüzlerce sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
Tüm trafiği durduran çocuk konuştu, neden yaptığını anlattı

Tüm trafiği durduran çocuk konuştu, neden yaptığını anlattı
Süper Kupa öncesine damga vuran görüntü: Mert Hakan forması giydi

Süper Kupa finaline böyle gitti
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı

Üç kesime dağıtılacak! 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı
Ev sahibi illallah etti! 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler

20 günde yüzlerce sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu

200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Gizli oda bulundu
Vatandaşı mağdur eden karara 'Memnunuz' diyen Şekib Avdagiç'e tepki yağıyor

Vatandaş haklı olarak isyanda! Mutlu musunuz Şekib bey?