Erciyes Kayak Merkezi'nde 3 Milyon Ziyaretçi Hedefi

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde, bu sezon 3 milyon ziyaretçi ağırlanması hedefleniyor. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, "Hesaplarımıza göre Erciyes'in Kayseri ve ülke ekonomisine yıllık 200 milyon avro katkısı var. 10 yılda da Erciyes'in ülke ekonomisine toplam 2 milyar avro katkı sağladığına inanıyoruz. Yeni sezona hazırız. Geçen yıl 2 milyon 750 bin kişiyi ağırlamıştık. Bu sezon 3 milyon ziyaretçi bekliyoruz" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yönetimindeki Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, yaklaşan sezon öncesi hazırlıklar ve beklentilerle ilgili bilgi verdi. Elcuman, "Yeni sezona hazırız. İnsanlar genelde Erciyes'in kış yoğunluğunu görüyorlar. Ama, biz kış sezonu biter bitmez bir sonraki sezonun hazırlığına başlıyoruz. Bütün mekanik tesislerimizi elden geçiriyoruz. 25 kilometreye yakın tesislerimizde kablo uzunluğumuz var. Tabiri caizse o kabloların her 1 milimetrekaresinin röntgenini çekiyoruz. Bütün balata ve frenleri kontrol ediyoruz. Çünkü, önce güvenlik. Ziyaretçilerimizin konfor ve güvenliğine önem veriyoruz. Bu anlamda da merkezimiz de güvenliğe çok önem veriyoruz. O yüzden de yazı hummalı şekilde yeni sezona hazırlıklarla geçiriyoruz. Çok şükür bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Erciyes, bugün 112 kilometre pisti, 19 tane mekanik tesisi ve saatte 26 bin 750 kişi taşıma kapasiteli teleferik ve gondolu ile yeni sezonda ziyaretçilerini bekliyor" dedi.

'ŞEHİR MERKEZİNE EN YAKIN KAYAK MERKEZİYİZ'

Erciyes Kayak Merkezi'nin her yıl kendi ziyaretçi rekorunu da kırdığını belirten Elcuman, "Oldukça artan bir ziyaretçi trendi ile karşı karşıyayız. Geçen yıl 2 milyon 750 bin kişiyi ağırlamıştık. Bu sezon 3 milyon ziyaretçi bekliyoruz. Otel sayımız ve yatak sayımız arttı. En önemlisi Kayseri şehri turizmi sevdi. Ziyaretçi rekorunu bu sezon egale edeceğimizi düşünüyorum. Kayseri, turizmin ne kadar karlı ve verimli olduğunu gördü. Öyle olunca şehir olarak topyekun misafirlerimizi bekliyoruz. Erciyes merkezde 3 bin nitelikli yatak kapasitemiz var. Kent merkezindeki otellerde 10 bin yatak kapasitesi var. Bu rakamlara günübirlik rezidanslar dahil değil. Bizim şöyle bir avantajımız ve dezavantajımız var. Belki de şehir merkezine en yakın kayak merkeziyiz. İnsanlar ilk sene Erciyes'e gelip dağda kalıyorlar. Sonra '20 dakikada şehre inebiliyoruz. Gezecek yer fazla diyorlar' öyle olunca da şehir otelleri çok fazla tercih ediliyor. Yazın insanlar daha fazla tercih eder ama biz de tam tersi oluyor ve kışın daha fazla misafirimiz oluyoruz" diye konuştu.

'EKONOMİYE KATKISI VAR'

Yurt dışından çok sayıda ziyaretçi ağırladıklarını da belirten Elcuman, "Rusya-Ukrayna savaşından önce haftada 12 uçak geliyordu. Rusya ve Ukrayna'dan direkt uçuşlarımız sıfıra indi. Şimdi ise Polonya ve Çekya'da charter uçaklarımız var. Polonya'dan 16 hafta boyunca, Çekya'dan ise 12 hafta boyunca uçak geliyordu. İnşallah Polonya'dan bu yıl 1 uçak daha fazla gelecek. Geçen sezon en çok turisti Polonya'dan ağırladık. İkinci sırada ise Rusya var. Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan birçok Rus vatandaşı Erciyes'i ziyaret ediyor. Orada çalışanların birçoğu neredeyse bizim müşterimiz. Her kış mutlaka birkaç kere gelirler. Endonezya'dan da çok sayıda turisti ağırladık. Bizim hesaplarımıza göre Erciyes'in Kayseri ve ülke ekonomisine yıllık 200 milyon avro katkısı var. 10 yılda da Erciyes'in ülke ekonomisine toplam 2 milyar avro katkı sağladığına inanıyoruz. Otel konaklaması ve alışverişiyle hizmet sektöründe yapılan harcamalar, birçok sektöre katkı sağlıyor. Erciyes'in şehre birçok endüstriyel katkısı oluyor. Kayseri'de kayak için board üreten bir tesis var. Mekanik tesisler için halat üreten bir üreticimiz var. Daha önce biz bu halatı yurt dışından alırdık. Sadece bize değil, yurt dışına ihraç eden bir kuruluş var. O yüzden Erciyes Kayak Merkezi, kar topu gibi farklı sektörlerin büyümesini tetikliyor" ifadelerini kullandı.