Dezenformasyonla Mücadele: Türkiye'nin Turizm Bölgeleri Güvende

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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, dijital mecralarda paylaşılan yanıltıcı görüntülerin Türkiye turizmini hedef aldığını belirterek, bu tür içeriklerin geçmiş olaylara ait olduğunu ve ülkenin turizm bölgelerinin güvenli olduğunu vurguladı.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yapılan açıklamada, son günlerde dijital mecralarda paylaşılan ve turizm bölgelerini hedef alan görüntülerin kamuoyunu yanıltmak maksatlı olarak dolaşıma sokulduğu belirtilerek, "Görüntülerin önemli bir kısmı geçmiş yıllara ve münferit bazı olaylara aittir; ülkemizin turizm bölgelerindeki genel durumunu yansıtmamaktadır" denildi.

DMM, son günlerde turizm bölgelerine ilişkin paylaşılan görüntülerle ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, görüntüler eşliğinde yapılan yayınların dezenformasyon içerdiği, Türkiye turizmini hedef aldığı ifade edilerek, "Son günlerde dijital mecralarda paylaşılan ve turizm bölgelerimizi hedef alan görüntüler kamuoyunu yanıltmak maksatlı olarak dolaşıma sokulmaktadır. Söz konusu görüntülerin önemli bir kısmı geçmiş yıllara ve münferit bazı olaylara aittir; ülkemizin turizm bölgelerindeki genel durumunu yansıtmamaktadır. Bu tür paylaşımların amacı, özellikle turizm sezonunda ülkemizin marka değeri olan turizm sektörünü hedef almak ve kamuoyunda asılsız bir olumsuzluk algısı oluşturmaktır. Doğrusu; ülkemizin turizm merkezleri huzurlu ve güvenlidir; yayımlanan görüntüler yaygınlık arz etmemekte, çok istisnai nitelik taşımakta ve tespit edilerek gereği yapılmaktadır. Devletimiz, turizm bölgelerinde kamu düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tüm tedbirleri almış ve uygulamaktadır. Bu kapsamda, 7/24 esasına göre denetimler kesintisiz sürdürülmekte; mevzuata aykırı faaliyette bulunan işletmeler hakkında adli ve idari işlemler derhal tesis edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
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