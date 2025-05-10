Bosna Hersek'te Uluslararası Turizm ve Ekoloji Fuarı Başladı

Bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Uluslararası Turizm ve Ekoloji Fuarı, Bosna Hersek'in Lukavac şehrinde başladı. Tuzla Kantonu Turizm Birliği tarafından düzenlenen fuarın açılışına Tuzla Kantonu Başbakanı İrfan Halilagiç başta olmak üzere Tuzla Kantonu hükümetinin temsilcileri ile Bosna Hersek'ten yerel şirket ve işletmeler katıldı. Üç gün sürecek fuar kapsamında Türkiye'den çok sayıda turizm acentası ve AJet ile Pegasus gibi havayolu şirketleri Bosna Hersek'ten ilgili şirket temsilcileri ile ikili görüşmeler yapma fırsatı yakaladı. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen B2B görüşmeler ile katılımcı firmalar arasında iş birlikleri ve yeni projeler hakkında görüşmeler yapıldı.

Türkiye tarafından da fuara büyük ilgi gösterildi. Geçtiğimiz aylarda Ajet ve Pegasus tarafından İstanbul'dan direkt uçuşların başladığı Tuzla Kantonu'na Türkiye'den çok sayıda katılım sağlandı. Önceki gün Türkiye'den Bosna Hersek'e gelen çok sayıda tur operatörü ve medya kuruluşları temsilcileri ile gazeteciler de fuara katılım sağladı. Stantları gezerek fuar hakkında bilgi alan tur operatörü ve medya kuruluşları temsilcileri daha sonra Tuzla Kantonu Başbakanı İrfan Halilagic ile ortak görüşme gerçekleştirdi.

Fuar kapsamında ayrıca çok sayıda kadın girişimci dernekleri de Bosna Hersek mutfağının vazgeçilmez yöresel lezzetlerini ziyaretçilere tanıtma fırsatı buldu. Özellikle Boşnak böreği, kuru et, baklava, ev yapımı doğal içecekler ve tatlılar yoğun ilgi gördü. Tuzla Kantonu Turizm Birliği'nde görev alan Zejd Becic ise fuara ilişkin detaylar paylaştı. Becic, "Fuarımız güzel gidiyor. Toplam 100'den fazla stent yer alıyor. Binden fazla katılımcı var. Bu fuarın amacı burayı, çevreyi ve doğayı tanıtmak" dedi.

Fuarın ardından, Tuzla'da bir otelde Tuzla Kantonu Turizm Birliği ile Türkiye Basın Federasyonu arasında iş birliği protokolü imzalandı. Tuzla Kantonu Ticaret, Turizm ve Ulaştırma Bakanı Almir Zilic ve Türkiye Basın Federasyonu Sinan Burhan tarafından imzalanan protokol ile bölgenin tanıtımına ve turizmine katkı sağlanması hedefleniyor.

ZİLİC: İLERİDE DAHA GÜZEL PROJELER BAŞARMAYI UMUYORUZ

İş birliğine ilişkin konuşan Tuzla Kantonu Ticaret, Turizm ve Ulaştırma Bakanı Almir Zilic, "Buraya geldiği için Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz. Türkiye ile gerçekleştirdiğimiz bu anlaşma bir şereftir. İleride daha güzel projeleri başarmayı umuyoruz" dedi.

BURHAN: TUZLA'NIN TANITILMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan ise iş birliğine ilişkin şunları söyledi:

"Türkiye Basın Federasyonu olarak buranın tarihi özelliklerini ve turizm güzelliklerini tanıtmak için bir iş birliği protokolü imzaladık. Tuzla, tarihi ve kültürel bağlarımız olan bir kentimiz. Osmanlı kültürünün mirası var. Buraların Türkiye'ye tanıtılması, Türkiye'deki insanlarımızın buraya gelmesi için çok önemli bir iş birliği yaptık. Hem Türkiye'de hem de dünya genelinde Tuzla'nın tanıtılması için elimizden geleni yapacağız. İnşallah faydalı olacaktır. Yerel televizyonlarda Tuzla'nın tanıtımını yapacağız, belgesellerini yayınlayacağız. Ulusal medya mensuplarının burayı ziyaret etmesini organize edeceğiz. Burada çalıştaylar düzenleyeceğiz. Türkiye'de de çalıştay düzenleyeceğiz. Turizm ve kültür alanında buranın tanınması için bütün gayretimizi göstereceğiz."

Konuşmaların ardından 'Tuzla Kantonu Ekonomisinin Kalkınmasında Sağlık Turizmi ve Medyanın Rolü' başlıklı konferans düzenlendi. Konferansta bölgenin tanıtımı, bilinirliğinin artırılması için neler yapılması gerektiği ve medyanın rolü ele alındı.