Bodrum Yarı Maratonu 2025'te 23 Ülkeden 2100 Sporcu İle Başlıyor
Türkiye'nin turizm cenneti Bodrum, 3-5 Ekim 2025 tarihleri arasında sekizinci kez Yarı Maraton'a ev sahipliği yapacak. 23 ülkeden 2100 sporcunun katılacağı etkinlik, tarihsel ve doğal güzellikler eşliğinde unutulmaz bir koşu deneyimi sunacak.

TÜRKİYE'nin gözde turizm merkezlerinden Bodrum, 3-5 Ekim 2025 tarihleri arasında sekizinci kez Bodrum Yarı Maratonu'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bordum; 23 farklı ülkeden toplam 2 bin 100 sporcunun mücadele edeceği organizasyonda, hem yerli hem yabancı koşucuları ağırlayacak.

Bodrum Yarı Maratonu, 23 ülkeden 2 bin 100 koşucunun katılımıyla 3-5 Ekim tarihleri arasında 8'inci kez düzenlenecek. Yarışmacılar, Bodrum'un eşsiz atmosferinde buluşarak farklı kültürlerden sporcularla aynı parkuru paylaşacak. Türkiye'nin yanı sıra Hollanda, Birleşik Krallık, İsveç, ABD, Rusya, Güney Kore, Almanya, Kanada, İsviçre, Çin, İran, Avusturya, İrlanda, Japonya, KKTC, Güney Afrika, Yeni Zelanda, Kazakistan, Brezilya, Polonya ve Belarus'tan atletler de yarışta yer alacak.

FESTİVAL ATMOSFERİNDE SPOR

Üç gün boyunca sadece bir yarış değil, aynı zamanda bir şehir festivali olacak Bodrum Yarı Maratonu; müzik, sosyal etkinlikler ve buluşmalarla tüm katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Yarışçılar, Bodrum Kalesi'nden marinaya, beyaz evlerin süslediği dar sokaklardan sahil şeridine kadar kentin simgeleriyle iç içe parkurlarda koşacak.

3 PARKURDA HEYECAN

5 Ekim Pazar sabahı Bodrum Belediye Meydanı'ndan start alacak yarışta 21K, 10K ve 5K etapları koşulacak. Tarihi Myndos Kapısı, Antik Tiyatro ve Kumbahçe Sahili gibi Bodrum'un simge noktalarından geçen güzergahlar, sporculara eşsiz manzaralar eşliğinde unutulmaz bir koşu deneyimi yaşatacak. 21K, 10K ve 5K parkurlarında genel klasmanda dereceye giren sporcular ödüllerini alacak. Ayrıca katılımcılar yaş kategorilerinde de mücadele etme fırsatı bulacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
