Bodrum Sahilleri Kurban Bayramı'nda Dolu Dolu

Bodrum Sahilleri Kurban Bayramı'nda Dolu Dolu
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Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde Bodrum'da yerli ve yabancı turistlerin sahilleri doldurmasıyla birlikte deniz ve güneş keyfi yaşandı. Hava sıcaklığının 33 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 22 dereceye ulaştığı ilçede tatilciler kumsalda ve denizde vakit geçirdi.

MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da, Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde sahillerde yoğunluk yaşandı. Yerli ve yabancı turistler denize girerek sıcak ve güneşli havanın keyfini çıkardı.

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde sahiller doldu. Kumbahçe, Gümbet, Bitez, Ortakent, Yalıkavak, Gündoğan ve Türkbükü sahilleri tatilci akınına uğradı. Kentte hava sıcaklığı 33 derece, deniz suyu sıcaklığı 22 derecelere ulaştı. Yerli ve yabancı turistlerden bazıları denize girmeyi tercih ederken bazıları ise kumsalda güneşlenmeyi tercih etti. Özel plaj işletmelerinde ise bazı vatandaşlar düzenlenen etkinliklere katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
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