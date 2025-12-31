Bodrum'a yılbaşı öncesi 10 bin araç giriş yaptı

Haberler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yılbaşı öncesi güvenlik önlemleri kapsamında son 24 saatte 10 bin araç giriş yaptı. Polis ve jandarma denetimleri sıkılaştırırken, otellerin doluluk oranı ise yüzde 50 seviyesinde.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yılbaşı öncesi jandarma, polis ve sahil güvenlik ekipleri denetimlerini artırırken, ilçeye son 24 saat içerisinde 10 bin araç giriş yaptı.

Önemli turizm merkezlerinden Bodrum'a yeni yıl nedeniyle son 24 saatte 10 binden fazla araç giriş yaptı. Güvercinlik ve Torba uygulama noktalarında polis ve jandarma tarafından kente giriş yapan araçlara yönelik denetimler sıklaştırıldı. Narkotik ve bomba dedektör köpeklerinin desteğiyle araçlarda arama yapılırken, yeni yılın ilk saatlerine kadar polis, jandarma, sahil güvenlik ve zabıta olmak üzere binden fazla kolluk personelinin görev yapacağı belirtildi. Kentte açık olan otellerde doluluk oranının ise yüzde 50'ler seviyesinde olduğu, otel fiyatlarının ise gecelik bin liradan başladığı belirtildi.

Haber- Kamera: Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
