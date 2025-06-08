Bodrum'da Kurban Bayramı'nda Sahillerde Yoğunluk

Bodrum'da Kurban Bayramı'nda Sahillerde Yoğunluk
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kurban Bayramı'nın 3. gününde sahillerde turist yoğunluğu devam etti. Hava sıcaklığı 33 dereceyi bulurken, deniz suyu 22 dereceye ulaştı. Yerli ve yabancı tatilciler denize girip güneşlenerek eğlenceli anlar yaşadı.

MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde sahillerde yoğunluk devam etti. Kumbahçe Sahili'nde turistler, denize girerek serinledi.

Bodrum'da hava sıcaklığı 33 derecelerde seyrederken, deniz suyu sıcaklığı 22 dereceleri gördü. Yerli ve yabancı turistler denize girerek serinlerken; bazıları kumsalda güneşlenmeyi tercih etti. Özel plaj işletmelerinde ise tatilciler, müzik ve yapılan etkinliklerle eğlendi. Öte yandan Gümbet, Bitez ve Ortakent'te de sahiller doldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
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