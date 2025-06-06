Bodrum'da Kurban Bayramı'nda Plajlarda Yoğunluk

MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde sahillerde yoğunluk oluştu. Kimi tatilciler denize girerek serinledi kimileri de şezlonglarında güneşlenmeyi tercih etti.

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da Kurban Bayramı'nın 1'inci gününde sahillerde yoğunluk yaşandı. Bu kapsamda, başta Yalıçiftlik sahilinde olmak üzere Gümbet, Bitez, Kumbahçe, Ortakent, Yalıkavak, Türkbükü, Turgutreis gibi noktalarda plajlar doldu. Kentte hava sıcaklığı 33 derece, deniz suyu sıcaklığı 22 derecelere ulaştı.

Bölgede plaj işleten Şahin Güvenç, "Bu bayram beklediğimiz gibi oldu. Bodrum yavaş yavaş dolmaya başladı. Ancak burada lahmacunun 2 bin 500-3 bin lira olduğu söyleniyor. İlçemizde 100 liraya da lahmacun var, bin liraya da. Nerede yendiği önemli. Ayrıca ilçemizde tatilciler için çeşitli aktiviteler yapılıyor. Su sporları var, köpük partileri düzenleniyor. Burada tüm bu aktiviteler var ve plaj ücreti de almıyoruz. Misafirlerimiz yediği, içtiği ne ise onun fiyatını ödüyor" ifadelerini kullandı."