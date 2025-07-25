Bodrum'da Hava Sıcaklığı 42 Dereceye Ulaştı, Plajlar Dolup Taştı

MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da hava sıcaklığı 42 derecelere çıkarken, yerli ve yabancı turistler plajları doldurdu.

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da sıcak hava etkili oldu. Hava sıcaklığının 42, deniz suyu sıcaklığının 27 derece olduğu ilçeye gelen yerli ve yabancı turistler hem denizin hem de güneşin keyfini çıkardı. Kimi denize girip serinledi, kimi kumsalda güneşlendi. Kumbahçe sahili başta olmak üzere Bitez, Gümbet, Ortakent, Türkbükü gibi plajlarda yoğunluk yaşandı.

Haber- Kamera: Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),