Bodrum'da Hava Sıcaklığı 36 Dereceye Ulaştı, Plajlar Doldu Taşdı

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Bodrum'da hava sıcaklığı 36 dereceye çıkarken, yerli ve yabancı turistler plajlara akın etti. Meteoroloji, sıcaklıkların mevsim normallerinin 7 ila 10 derece üzerinde olacağını duyurdu.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, hava sıcaklığı 36 dereye ulaşırken, yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti. Öte yandan, Kumbahçe Paşatarlası Sahili'nde tüm plaj şemsiyelerinin açık olması dikkati çekti.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, 19 Temmuz'dan itibaren hava sıcaklığının aratarak Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da mevsim normallerinin 7 ila 10 derece üzerine çıkmasını beklediğini duyurdu. Muğla'nın Bodrum ilçesinde bugün dereceler 36 dereceyi gösterdi. Hissedilen sıcaklık ise 41 dereceyi buldu. Deniz suyu sıcaklığı ise 27 derece olarak ölçüldü. Sıcaktan bunalanlar sahillere akın etti. Bazı turistler denize girerek serinlerken bazıları ise şezlonglarda dinlenmeyi ve güneşlenmeyi tercih etti. Kumbahçe Paşatarlası Sahili'nde tüm plaj şemsiyelerinin açık olması dikkati çekti.Öte yandan, Bitez, Gümbet, Ortakent, Türkbükü plajlarında da yoğunluk yaşandı.

Haber- Kamera: Fırat AKAY / BODRUM (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
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