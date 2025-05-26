Bodrum'da Deniz Dibi Temizliği: 20 Ton Atık Toplandı

Bodrum'da Deniz Dibi Temizliği: 20 Ton Atık Toplandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen deniz dibi temizlik çalışmasında toplam 20 ton katı atık çıkarıldı. Ekipler, yasa dışı tonozlama düzenekleri ve diğer atıkları topladı.

MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da yapılan deniz dibi temizlik çalışmasında 20 ton katı atık çıkarıldı.

Bodrum Bölge Liman Başkanlığı koordinasyonunda Ortakent ile Yahşi sahili plaj önlerinde deniz dibi temizlik çalışması yapıldı. Ekiplerce denizden yasa dışı tonozlama düzenekleri olarak hurda variller, plastik bidonlar ve lastikler olmak üzere toplam 20 ton atık toplandı. Atıklar vinçler yardımıyla tekneye alınırken, çalışmaların diğer koylarda da devam edeceği açıklandı.

Haber- Kamera: Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
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