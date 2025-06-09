Bodrum'da Bayram Dönüşü: 15 Bin Araç Yola Çıktı

Bodrum'da Bayram Dönüşü: 15 Bin Araç Yola Çıktı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kurban Bayramı tatilinin son gününde, tatilciler dönüş yoluna geçti. Son 24 saatte 15 binden fazla aracın ilçeden çıkış yaptığı bildirildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bayram tatilinin son gününde tatilciler, dönüş yoluna geçti. Son 24 saatte 15 binden fazla aracın ilçeden çıkış yaptığı bildirildi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da, Kurban Bayramı tatilinin son günü ile birlikte dönüş yoluna geçildi. Tatilciler, sabah saatlerinden itibaren ilçeden ayrılmaya başladı. Gümbet Kavşağı Bodrum- Milas istikametinde araç yoğunluğu gözlenirken, kentin belirli noktalarında da trafik oluştu. Son 24 saat içerisinde 15 binden fazla aracın ilçeden çıkış yaptığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
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