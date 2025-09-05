Bakan Ersoy: Turizm Alanında Rekorlar Kırmaya Başladık

1) BAKAN ERSOY: TURİZM ALANINDA REKORLAR KIRMAYA BAŞLADIK

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Artvin'de, "Ülkemizin ve şehirlerimizin turizm potansiyelini en doğru şekilde yönetmek adına bazı radikal kararlar aldık. Bu değişim hamlesinin ardından turizm alanında rekorlar kırmaya başladık. Turizm kapasitemiz her geçen gün daha da yukarılara çıkıyor" dedi.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Artvin'e geldi. Artvin Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Ersoy, Vali Turan Ergün'den çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Kentte esnaf ziyaretinde de bulunan Bakan Ersoy, AK Parti il Başkanlığı'nda ise partililerle buluştu. Artvin Gençlik Merkezi'nde düzenlenen 'Turizm Sivil Toplum Kuruluşları ve Sektör Temsilcileri Buluşması'na da katılan Bakan Ersoy, yaptığı konuşmada, "Karagöl gibi eşsiz bir doğa harikası, Borçka'daki güzellikler, Çoruh Nehri, Deliklikaya Şelalesi, Kaçkar Dağları ve özellikle ormanları, bitki çeşitliliği, yaban hayatı da Artvin'i ayrıcalıklı kılan özelliklerinden. Artvin, doğal güzelliklerinin yanında gastronomi açısından da kültür hazinesi. Çok köklü bir geçmişten gelen kültürü yansıtan yöresel lezzetlerin yanında folkloru, tarihi yapıları, anıtları ve kültürel çeşitliliği de yine bu şehrin zenginlikleri arasında görmek mümkün. Tüm bu özellikler, güzellikler şehri Artvin'in nasıl güçlü bir kültür turizm potansiyeline sahip olduğunu da göstermektedir. Önemli olan bu potansiyelin en doğru ve etkin şekilde yönetilmesidir. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bu tarz toplantılarla yapmaya çalıştığımız da bu bakış açısını yaygınlaştırmaktır" diye konuştu.

YENİ YOL HARİTASI

Turizm alanında rekorlar kırıldığını dile getiren Bakan Ersoy, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, stratejik bir sektör olarak ilan etmesiyle turizmi, biz de Bakanlık olarak yeni bir yol haritası belirledik. Ülkemizin ve şehirlerimizin turizm potansiyelini en doğru şekilde yönetmek adına bazı radikal kararlar aldık. İşte bu değişim hamlesinin ardından turizm alanında rekorlar kırmaya başladık. Turizm kapasitemiz her geçen gün daha da yukarılara çıkıyor. 2025 yılının ilk 6 ayında 25,8 milyar dolar gelir elde ettik. Yıl sonu hedefimiz olan 64 milyar dolar gelire doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Bu başarıların arkasında ciddi bir irade ve gayret yer alıyor. Bu başarılar tesadüfle elde edilmedi. 200'e yakın ülkede şehirlerimizi ve ülkemizi tanıttık ve yoğun bir şekilde tanıtmaya devam ediyoruz. Amerika'da, Rusya'da, Çin'de, Almanya'da; İstanbul'un, Antalya'nın, Diyarbakır'ın, Muğla'nın, Artvin'in güzelliklerini anlattık" dedi.

VALİ, DAMAL BEBEĞİ HEDİYE ETTİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Artvin'deki programının ardından geldiği Ardahan'da ilk olarak Valiliği ziyaret etti. Bakan Ersoy'u Valilik önünde Vali Hayrettin Çiçek, AK Parti İl Başkanı Hakan Aydın, MHP İl Başkanı Turgay Mert ve protokol üyeleri karşıladı. Ersoy, karşılamada yer alan Damal bebek kıyafetli çocukla objektiflere poz verdi. Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakan Ersoy, Vali Hayrettin Çiçek'i makamında ziyaret etti. Vali Çiçek, ziyaret anısına Bakan Ersoy'a Damal bebeği hediye etti. Ersoy, ardından Ardahan'daki kültür ve turizm yatırım ve projelerinin değerlendirildiği toplantıya katıldı.

Bakan Ersoy, valilik ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Partililerle bir araya gelen Bakan Ersoy daha sonra tarihi Ardahan Kalesi'nde incelemede bulundu. Bakan Ersoy, kale gezisi sonrası kentten ayrıldı.