Antalya'ya Gelen Turist Sayısında Küçük Düşüş: 11 Milyon 702 Bin

ANTALYA Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, yaz sezonunun sona erdiği ağustos ayının sonu itibarıyla kente gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre küçük düşüşle 11 milyon 702 bine ulaştı. Antalya, ağustosta ise 2,7 milyon turist ağırladı. Rus ve Almanlar 2 milyonu, İngilizler 1 milyonu aşarak ilk 3'te yer aldı.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün Antalya Havalimanı ile Gazipaşa-Alanya Havalimanı dış hatlar yolcu verilerine göre, Antalya'da tüm zamanların rekor yılı olan 2024'e göre 2025'in 8 aylık döneminde yüzde 0,25'lik düşüş oranıyla toplam 11 milyon 702 bin 733 turist geldi. Geçen yılın 8 ayında 11 milyon 732 bin 44 olan turist sayısına göre, bu yılın ocak-ağustos dönemindeki turist sayısında 29 bin 311 düşüş gerçekleşti.

AĞUSTOSTA TURİST SAYISI 3 MİLYONA YAKLAŞTI

2025 yılı Ağustos ayında ise Antalya'ya yüzde 1,4 oranlık artışla toplam 2 milyon 711 bin turist geldi. Geçen yılın ağustos ayına göre turist sayısı 37 bin arttı. Ağustos ayında en çok turist yüzde 5 artış ve 636 bin kişiyle Rusya'dan gerçekleşti. 2'nci Almanya'dan da yüzde 5 artışla 489 bin kişi geldi. 3'üncü İngiltere'den 234 bin kişi, 4'üncü Polonya'dan 221 bin kişi geldi. Ağustos ayında en çok turist gelen ilk 10'daki diğer ülkeler, Romanya 110 bin, Kazakistan 70 bin, Ukrayna 68 bin, Hollanda 67 bin, Çek Cumhuriyeti 60 bin, Slovakya 49 bin şeklinde sıralandı.

GÜNLÜK YOLCU TRAFİĞİNDE 2 REKOR

Kentte 2 Ağustos Cumartesi ve 16 Ağustos Cumartesi günleri tüm zamanların günlük rekorları da kırıldı. İlk olarak 2 Ağustos'ta 103 bin 526'sı Antalya Havalimanı, 1758'i Gazipaşa-Alanya Havalimanı olmak üzere toplam 105 bin 284 yabancı turistle kent tarihinin günlük tüm zamanların en yüksek turist sayısına ulaşıldı. Yine aynı gün toplam 228 bin 427 yolcu ve 1225 uçuş trafiği ile tüm zamanların rekoru kırıldı. 16 Ağustos'ta ise 1094'ü dış hatlardan toplam 1234 uçak ile 207 bin 661'i dış hatlardan 230 bin 2 yolcu trafiğiyle Antalya Havalimanı'nda tüm zamanların yolcu trafiği rekoru yenilendi.

EN ÇOK TURİST RUSYA'DAN

Bu yıl 8 aylık süreçte Antalya'ya en çok turist Rusya Federasyonu'ndan geldi. Rusya'dan geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 artışla 2 milyon 664 bin kişi gelirken, toplam turist sayısında Rusların payı yüzde 24,3'e yükseldi. Rusya'yı 2'nci sıradaki Alman turistler takip etti. Almanya'dan yüzde 1'lik düşüşle toplam 2 milyon 205 bin turist geldi. Almanların toplam turist sayısındaki payı yüzde 20,1'e çıktı. 3'üncü sıradaki ülke İngiltere'den yüzde 0,5'lik artışla toplam 1 milyon 116 bin turist geldi. İngiliz turistlerin toplamdaki payı yüzde 10,1 oldu. Antalya'nın en önemli 4'üncü pazarı Polonya'dan ise yüzde 1'e yakın artışla 913 bin 532 turist geldi. Polonyalı turistlerin toplamdaki payı yüzde 8,3 oldu.

EN ÇOK TURİST GELEN İLK 20 ÜLKE

Kentin en önemli 4 pazarı konumundaki Rusya, Almanya, İngiltere ve Polonya'nın ardından en çok turistin geldiği ilk 20'deki diğer ülkeler şöyle sıralandı: Hollanda yüzde 4,4 düşüşle 341 bin kişi, Romanya yüzde 2'lik düşüşle 332 bin kişi, Kazakistan yüzde 15 düşüşle 311 bin kişi, Ukrayna yüzde 24 artışla 296 bin kişi, Çek Cumhuriyeti yüzde 4 düşüşle 213 bin kişi, Slovakya yüzde 8 düşüşle 163 bin kişi, Litvanya yüzde 10 artışla 158 bin kişi, Avusturya yüzde 5 artışla 145 bin kişi, Belçika yüzde 2 düşüşle 144 bin kişi, Danimarka yüzde 4 düşüşle 139 bin kişi, Moldova yüzde 3 artışla 139 bin kişi, Fransa yüzde 0,1 artışla 138 bin kişi, Belarus yüzde 3 artış ve 125 bin kişi, İsveç yüzde 2 düşüşle 120 bin kişi, Macaristan yüzde 0,4 düşüşle 98 bin kişi, İsviçre yüzde 1 düşüş ve 92 bin kişi.