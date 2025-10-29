Haberler

Antalya'ya 16 Milyon Yabancı Turist Geldi

Güncelleme:
Antalya, 27 Ekim itibarıyla hava yoluyla gelen toplam yabancı turist sayısını 16 milyonu aşarak yüksek sezonun yoğunluğuna ulaştı. Ekim ayında 2 milyon yabancı turist kente geldi ve kasım ayında da hareketliliğin devam etmesi bekleniyor.

ANTALYA'ya 27 Ekim itibarıyla hava yoluyla kente gelen toplam yabancı turist sayısı 16 milyonu aştı. Ekim ayı da 2 milyonun üstünde yabancı turistle, yüksek sezon olan yaz aylarına çok yaklaştı.

Antalya turizminde bu yıl kuzey ve güneydeki savaşlar, global ekonomik sorunlar ve birçok kriz ortamına rağmen ekim ayı yüksek sezon olarak adlandırılan yaz aylarını aratmadığı belirtildi. Antalya ve Gazipaşa'da 2 havalimanının bulunduğu kente 27 Ekim itibarıyla hava yoluyla gelen toplam turist sayısı 16 milyon 97 bin kişi olurken, aynı gün itibarıyla ekim ayında da 2 milyon 6 bin turist sayısına ulaşıldı. Geçen yıla göre küçük artışlarla devam eden turizm sektöründe, kasım ayının özellikle ilk yarısında da hareketliliğin devam etmesi bekleniyor. Bu yıl birçok tur operatörü küresel ısınmanın da etkisinin olduğu hava sıcaklıklarına bağlı, operasyonlarını kasım ayı sonuna kadar uzattığını açıkladı.

Ekim ayı ülkelere göre turist sayıları henüz netleşmezken, eylül itibarıyla bakıldığında ise Antalya'ya en çok turist Rusya'dan geldi. 9 aylık verilere göre Rusya'dan 3 milyon 306 bin kişi gelirken, ikinci sıradaki Almanya'dan 2 milyon 702 bin kişi geldi. Antalya'nın bu iki büyük ana pazarına ilave yeni ana pazar konumuna ulaşan üçüncü sıradaki İngiltere'den 1 milyon 298 bin kişi, dördüncü Polonya'dan ise 1 milyon 101 bin kişi geldi.

YOĞUN HAVA TRAFİĞİ

Ekim ayının son haftası verilerine göre 16 milyon turist sayısının aşıldığı Antalya'nın hava sahasında uçak trafiğindeki yoğunluk da dikkati çekti. 27 Ekim itibarıyla dış hat uçuşlara bakıldığında 11 bin 259 uçak gelirken, giden toplam 11 bin 250 uçakla havadaki dış hat trafiği ekimde 22 bin 500'ü aştı. İç ve dış hat toplam yolcu sayısı ise 4 milyon 643 bini geçti.

DÜNYA TURİZMİNDE FİYATLAR YÜKSELDİ

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, 2025 yılında dünya turizminin ortalama yüzde 5-8 artışla sona yaklaştığını belirterek, "Özellikle İspanya, Yunanistan, İtalya, Çin ve Mısır en iyi sezonlarını geçirdi. Çin'in tekrar devreye girmesi ilk 5 sıralamasını değiştiriyor. Türkiye yılı küçük bir artışla geçiriyor. Savaş atmosferinin yanı sıra artan fiyatlar, Türkiye'nin hızını kesti. Antalya ise sezon başında beklendiği gibi 2024 yılının biraz üstünde yılı bitiriyor. Antalya'nın en önemli rakipleri Hurghada, Mayorka, Girit sayısal artış yakalamalarına rağmen gelirlerdeki düşüşten şikayetçi. Dünya genelinde tatil giderleri 2025 yılında yüzde 20-40 oranında arttı. Buna rağmen 1,5 milyar insan seyahate çıktı. Süreler kısaldı, dönemler değişti ve yüksek sezon 3 aydan sonbahar ve ilkbahara yayıldı. 2026 yılında fiyatlar destinasyonların kaderini belirleyecek" diye konuştu.

HABER: Mehmet çınar, Antalya,-DHA-

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
