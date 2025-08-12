Alanya'ya İngiliz Turist Akını: Marella Discovery 2 Gemisi Demirledi

ANTALYA'nın Alanya ilçesine demirleyen 'Marella Discovery 2' adlı kruvaziyer çoğunluğu İngiliz 1924 turisti getirdi.Bahama bandıralı, 265 metre uzunluğundaki 'Marella Discovery 2' adlı kruvaziyer, Marmaris'ten yola çıktı. Çoğunluğu İngiltere vatandaşı olmak üzere toplamda 1924 turist ve 734 personelin bulunduğu gemi bu sabah Alanya Limanı'na demirledi. Gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra turistler gemiden inerek ilçe merkezine dağıldı. Bazı turistler tur otobüslerine binerken bazıları da safari ciplerini tercih etti. Kruvaziyerin saat 18.00'de Kıbrıs'ın Limasol şehrine gitmek üzere demir alacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm