Alanya'ya ABD'li Turistler Getiren Kruvaziyer

Alanya'ya ABD'li Turistler Getiren Kruvaziyer
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Alanya'ya demirleyen 'Oosterdam' adlı kruvaziyer, çoğunluğu ABD'li 2199 turist getirdi. Gemi, Limasol'dan yola çıkarak Alanya Limanı'na ulaştı ve turistler ilçe merkezine dağıldı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesine demirleyen 'Oosterdam' adlı kruvaziyer çoğunluğu ABD'li 2199 turist getirdi.

Hollanda bandıralı, 285 metre uzunluğundaki 'Oosterdam' adlı kruvaziyer, Limasol'dan yola çıkarak Alanya Limanı'na ulaştı. Çoğunluğu ABD vatandaşı olmak üzere toplam 2199 turist ve 781 personelin bulunduğu gemi limana demirledi. Gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra turistler gemiden inerek ilçe merkezine dağıldı. Geminin saat 17.00'de Rodos'a gitmek üzere Alanya Limanı'ndan demir alacağı öğrenildi.

HABER-KAMERA Alkın BİRİCİK ALANYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
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