Alanya'ya 1788 Turist Getiren Kruvaziyer Limana Demirledi
ANTALYA'nın Alanya ilçesine demirleyen 'Marella Discovery 2' adlı kruvaziyerle çoğunluğu İngiliz 1788 turisti kente geldi.
Bahama bandıralı, 265 metre uzunluğundaki 'Marella Discovery 2' adlı kruvaziyer, Bodrum'dan Alanya'ya geldi. Çoğunluğu İngiltere vatandaşı olmak üzere 1788 turist ve 728 personelin bulunduğu gemi limana demirledi. Gümrük işlemleri sonrası turistler gemiden inerek ilçe merkezini gezdi. Kruvaziyer, Alanya'nın ardından Kıbrıs'ın Limasol şehrine gidecek.
Haber- kamera: Erkan UYSAL/ALANYA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm