AJet, Bodrum'dan Avrupa'ya Yeni Uçuşlar Başlatacak

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, -YURT içi ve yurt dışında uçuş ağını genişleten AJet, 2026 yılı yaz sezonunda Bodrum'dan Avrupa'nın birçok şehrine direkt seferler başlatma kararı aldı. Bu bağlamda Avrupa'nın turizm devlerinden TUI ile stratejik bir iş birliğine imza attı.

AJet, Avrupa'nın önemli turizm şirketlerinden TUI ile yaptığı iş birliği kapsamında, Avrupa'dan Bodrum'a turist getirecek. Planlanan yeni rotalarla Bodrum, 2026 yaz sezonunda Avrupa'dan turistler, direkt seferlerle Bodrum'a taşınacak. Bu kapsamda TUI, belirlenen hatlarda satışları desteklemek üzere kapasitenin önemli bir bölümünü üstlenecek. Yeni yaz tarifesi kapsamında Bodrum'dan Londra-Stansted, Nürnberg ve Hamburg'a haftada iki kez uçuş yapılacak. Bunun yanı sıra Leipzig, Kopenhag, Berlin, Hannover, Viyana, Stokholm, Prag, Bükreş, Basel ve Bremen'e haftada bir kez sefer düzenlenecek. AJet, Bodrum'dan Avrupa'ya ilk uçuşunu 26 Haziran 2026 tarihinde yapacak. Yeni hatların tamamında biletler, AJet'in satış kanalları ile tüm TUI satış platformları üzerinden satışa çıktı.

2026 YILI BAŞLARINDA UÇAKLARDA İNTERNET HİZMETİ OLACAK

İş birliğini değerlendiren AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, "Avrupa'nın en büyük turizm gruplarından TUI ile yaptığımız iş birliği bizim için heyecan verici. İstanbul ve Ankara'nın ardından yaz sezonunda Bodrum'da oluşturacağımız yeni üssümüzle Avrupa'dan çok sayıda turisti bölgeye getirme hedefimiz var. Uzun vadeli projeksiyonumuzda bu iş birliğini derinleştirerek sürdürmek yer alıyor. Türkiye'nin en genç hava yolu olarak filomuzu gençleştirme süreci de hızla devam ediyor. Misafirlerimize konforlu seyahat imkanı sağlama politikamız doğrultusunda 2026 yılı başında uçaklarımızda artık internet hizmeti de olacak. AJet olarak Avrupa'nın turizm devlerinden TUI ile kurduğumuz bu stratejik ortaklığın, her iki şirkete de değer katacağına inanıyorum" dedi.

İŞ BİRLİĞİNDE MEMNUNUZ

TUI Pazarlar ve Havayolu Operasyonları Ticari İşler Başkanı Stefan Baumert, iş birliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Baumert, "Bodrum'un büyüme potansiyeline dair vizyonumuzu paylaşan AJet ile iş birliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Yeni hatlar ve artırılan uçuş frekansları, Türkiye'ye yönelik ürün portföyümüzü Orta, Kuzey ve Doğu Avrupa genelinde daha da güçlendirecek. Önümüzdeki yıllarda iş birliğimizi sürdürmek için büyük fırsatlar görüyoruz" dedi.