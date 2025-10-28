Haberler

AJet, Bodrum'dan Avrupa'ya Yeni Uçuşlar Başlatacak

AJet, Bodrum'dan Avrupa'ya Yeni Uçuşlar Başlatacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AJet, 2026 yaz sezonunda Bodrum'dan Avrupa'nın birçok şehrine direkt seferler başlatacağını duyurdu. TUI ile yapılan stratejik iş birliği çerçevesinde, Bodrum, Avrupa'dan turistleri ağırlamaya hazırlanıyor. Planlanan yeni rotalar arasında Londra, Nürnberg ve Hamburg gibi şehirler yer alıyor.

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, -YURT içi ve yurt dışında uçuş ağını genişleten AJet, 2026 yılı yaz sezonunda Bodrum'dan Avrupa'nın birçok şehrine direkt seferler başlatma kararı aldı. Bu bağlamda Avrupa'nın turizm devlerinden TUI ile stratejik bir iş birliğine imza attı.

AJet, Avrupa'nın önemli turizm şirketlerinden TUI ile yaptığı iş birliği kapsamında, Avrupa'dan Bodrum'a turist getirecek. Planlanan yeni rotalarla Bodrum, 2026 yaz sezonunda Avrupa'dan turistler, direkt seferlerle Bodrum'a taşınacak. Bu kapsamda TUI, belirlenen hatlarda satışları desteklemek üzere kapasitenin önemli bir bölümünü üstlenecek. Yeni yaz tarifesi kapsamında Bodrum'dan Londra-Stansted, Nürnberg ve Hamburg'a haftada iki kez uçuş yapılacak. Bunun yanı sıra Leipzig, Kopenhag, Berlin, Hannover, Viyana, Stokholm, Prag, Bükreş, Basel ve Bremen'e haftada bir kez sefer düzenlenecek. AJet, Bodrum'dan Avrupa'ya ilk uçuşunu 26 Haziran 2026 tarihinde yapacak. Yeni hatların tamamında biletler, AJet'in satış kanalları ile tüm TUI satış platformları üzerinden satışa çıktı.

2026 YILI BAŞLARINDA UÇAKLARDA İNTERNET HİZMETİ OLACAK

İş birliğini değerlendiren AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, "Avrupa'nın en büyük turizm gruplarından TUI ile yaptığımız iş birliği bizim için heyecan verici. İstanbul ve Ankara'nın ardından yaz sezonunda Bodrum'da oluşturacağımız yeni üssümüzle Avrupa'dan çok sayıda turisti bölgeye getirme hedefimiz var. Uzun vadeli projeksiyonumuzda bu iş birliğini derinleştirerek sürdürmek yer alıyor. Türkiye'nin en genç hava yolu olarak filomuzu gençleştirme süreci de hızla devam ediyor. Misafirlerimize konforlu seyahat imkanı sağlama politikamız doğrultusunda 2026 yılı başında uçaklarımızda artık internet hizmeti de olacak. AJet olarak Avrupa'nın turizm devlerinden TUI ile kurduğumuz bu stratejik ortaklığın, her iki şirkete de değer katacağına inanıyorum" dedi.

İŞ BİRLİĞİNDE MEMNUNUZ

TUI Pazarlar ve Havayolu Operasyonları Ticari İşler Başkanı Stefan Baumert, iş birliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Baumert, "Bodrum'un büyüme potansiyeline dair vizyonumuzu paylaşan AJet ile iş birliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Yeni hatlar ve artırılan uçuş frekansları, Türkiye'ye yönelik ürün portföyümüzü Orta, Kuzey ve Doğu Avrupa genelinde daha da güçlendirecek. Önümüzdeki yıllarda iş birliğimizi sürdürmek için büyük fırsatlar görüyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilana çıkıldı

2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilan verildi
Dizi sektöründe rekor ücret! En çok kazanan kadın oyuncu belli oldu

Bölüm başına servet kazanıyor! Dizi dünyasında rekor ücret
Bakan Tekin'den okullara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin asılmasıyla ilgili eleştirilere yanıt

Muhalefeti ayaklandıran tartışmaya Bakan Tekin noktayı koydu
İstanbul'da hastanede korkutan yangın! Dumanlar gökyüzüne yükseldi

İstanbul'da hastanede korkutan yangın! Dumanlar gökyüzüne yükseldi
2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilana çıkıldı

2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilan verildi
Papa'nın ziyareti öncesi İznik'te tarihi keşif

Papa'nın ziyareti öncesi tarihi keşif! Polis 24 saat nöbet tutuyor
2 kız kardeşin ölümüne neden alkollü sürücüden akılalmaz savunma

2 kız kardeşin ölümüne neden alkollü sürücüden vahim savunma
Türkiye'nin yeraltı hazinesi! Altın yatakları dünyanın gündeminde

Türkiye'nin yeraltı hazinesi! Altın yatakları dünyanın gündeminde
Bahis skandalı sonrası Türk futbolunu ne bekliyor? İşte atılacak adımlar

Bahis oynayan hakemleri ne bekliyor? İşte atılacak adımlar
'Hiç aklıma getirmezdim' diyen Süleyman Soylu'dan CHP'ye İmamoğlu yanıtı

"Bu hiç aklıma gelmezdi" diyen Soylu'dan CHP'ye İmamoğlu yanıtı
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
Teknoloji devi 30 bin kişiyi işten çıkarıyor! Şirket tarihinin en büyüğü

Teknoloji devi tarihinin en büyük işten çıkarma operasyonunu başlattı
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in ayrıldığı iddia ediliyordu! Gerçek ortaya çıktı

Ayrılık söylentilerinin ardından sürpriz hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.