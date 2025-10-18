Haberler

3. Şehr-i Zor Doğa Kültür Turizm Festivali Batman'da Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Batman'ın Kozluk ilçesinde düzenlenen 3. Şehr-i Zor Doğa Kültür Turizm Festivali, katılımcılara doğal ve kültürel değerleri tanıtmak amacıyla etkinlikler ve ödül törenleri ile gerçekleştirildi.

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde, 3'üncü 'Şehr-i Zor Doğa Kültür Turizm Festivali' düzenlendi.

Kozluk ilçesinde, Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Özel İdaresinin desteğiyle, Kozluk Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından Komando Mahallesi'nde 3'üncü 'Şehr-i Zor Doğa Kültür Turizm Festivali' düzenlendi. Festival, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Halk oyunları gösterilerinin yapıldığı etkinlikte, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Ayrıca kurulan stantlarda yöresel ürünler tanıtıldı. Festivale Vali Yardımcısı Ekrem Güngör, Kozluk Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş, Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, bazı kamu kurumlarının amirleri ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

'KOZLUK, YAŞAYAN TARİHİN VE İNSANLIĞIN VİTRİNİ KONUMUNDADIR'

Festivalde konuşan Kozluk Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, "Zor Şehir anlamına gelen 'Şehr-i Zor' adının taşıdığı derin anlamla, Kozluk'un binlerce yıllık medeniyetlere ev sahipliği yapmış köklü geçmişinin mirasını omuzlarımızda taşıyoruz. Bugün burada, bu mirası bize bırakan doğayı koruma, kültürü yaşatma ve ilçemizin turizm potansiyelini tanıtmanın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Bu festival sadece bir eğlence etkinliği değil, aynı zamanda ilçemizin doğal ve kültürel değerlerinin bir vitrinidir. Bu vitrini özetleyecek olursak, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, kadim bir tarihe ve eşsiz bir coğrafyaya sahip bir ilçeyiz. Doğusunda ilçemizi baştan aşağı süsleyen Garzan Çayı, batısında binlerce yıllık medeniyetin mirası, Artukluların incisi Malabadi Köprüsü, kuzeyinde 2 bin 973 metre rakımlı Mereto Dağı'nın zirvesi, güneyinde ise Dilmaçoğulları Beyliği'ne başkentlik yapmış gizemli Erzen Antik Kenti bulunuyor. İlçemizin iç kesimlerinde Ayngebire Vadisi ve şelalesiyle, İslam medeniyetinin tüm güzelliklerini yansıtan tarihi İbrahim Bey ve Hıdır Bey Camileri; tarihe meydan okuyan kaleleriyle Kozluk, yaşayan tarihin ve insanlığın vitrini konumundadır. Tarih ile bütünleşen yöresel ürünleriyle; tescilli domatesi, balı, tütünü, kaya tuzu, şahranı ve armuduyla meşhur olan 'Kaleler Diyarı' ilçemizde, üçüncüsünü düzenlediğimiz festivalimizle bu vitrindeki güzellikleri koruma bilincini artırmayı ve bunları gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
Haberler.com
500
