2024 Yılında Türkiye'yi Ziyaret Eden Yabancı Ziyaretçi Sayısı Arttı

2024 Yılında Türkiye'yi Ziyaret Eden Yabancı Ziyaretçi Sayısı Arttı
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, 2024 yılının ilk 7 ayında Türkiye'yi ziyaret eden toplam yabancı ziyaretçi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,27 artarak 28 milyon 978 bin 471 kişiye ulaştığını açıkladı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, 2024 yılının ilk 7 ayında Türkiye'yi ziyaret eden toplam yabancı ziyaretçi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,27 artarak 28 milyon 978 bin 471 kişiye ulaştığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "2024 yılının ilk 7 ayında Türkiye'yi ziyaret eden toplam yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,27 artarak 28 milyon 978 bin 471 kişiye ulaştı. Ocak-haziran döneminde yurt dışı ikametli vatandaşların sayısı ise 4 milyon 492 bin 105 olarak kaydedildi. Yılın ilk 7 ayında Türkiye'yi en çok ziyaret eden ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu 3 milyon 611 bin 218 ziyaretçi ile birinci sırada yer alırken, Almanya 3 milyon 502 bin 628 ziyaretçi ile ikinci ve İngiltere (Birleşik Krallık) 2 milyon 434 bin 333 ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı. İran ve Bulgaristan ise dördüncü ve beşinci sıraları paylaştı" denildi.

İLK SIRADA ALMANLAR YER ALDI

Temmuz ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı ziyaretçi sayısının da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,60 artarak 7 milyon 333 bin 812 kişi olduğu belirtilerek, "Temmuz ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya 1 milyon 35 bin 466 ziyaretçi ile birinci sırada yer alırken, Rusya Federasyonu ve İngiltere (Birleşik Krallık) sırasıyla ikinci ve üçüncü oldu. İngiltere'yi Polonya ve İran izledi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
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