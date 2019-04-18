Turizm Zenginliklerimizde Çevre Duyarlılığı" Söyleşisi Yapıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince 43'üncü Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, "Turizm Zenginliklerimizde Çevre Duyarlılığı" adlı söyleşi düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, söyleşiye, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile "çevre dedektifi" diye bilinen televizyon sunucusu Güven İslamoğlu katıldı.

Çevrenin temiz tutulmasının yanı sıra, tükenebilir enerji kaynaklarının israf edilmemesi gerektiğini belirten Başkan Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi olarak bu alanda özveri ile çalıştıklarını, sıfır atık konusunda büyük bir yol kat edildiğini belirtti.

Gaziantep'in tarihi ve doğal güzelliklerinin temiz tutulması ve çevre duyarlılığının önemini aktaran İslamoğlu ise herkesin sağlıklı ve dengeli bir doğal çevrede yaşama hakkı olduğuna değinerek, "Dedem gördü, ben gördüm, çocuklarım da görsün" sloganıyla doğanın sürdürülebilirliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Söyleşiye katılanlara kısa videolarla sunumlar yapıldı.

Çevre duyarlılığı üzerine Türkiye'den ve dünyadan örnekler gösterildi, su kaynakları, biyolojik çeşitlilik, ekosistem ile çevreye bırakılan atıkların canlı hayatına olumsuz etkileri aktarıldı.

Kaynak: AA