Turizm, Yeme İçme ve Taşımacılıkta İş İlanları Arttı

sahibinden.com'un iş ilanları kategorisi verilerine göre, 2018'de en çok çalışan aranan ilk 5 iş alanı, restoran ve konaklama, lojistik ve taşıma, ofis yönetimi ve idari işler, part time ve ek iş fırsatları ile satış oldu.

Ayda 44 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren sahibinden.com, iş ilanları kategorisi verilerini açıkladı.

Verilere göre, 2018'de en çok çalışan aranan ilk 5 iş alanı restoran ve konaklama, lojistik ve taşıma, ofis yönetimi ve idari işler, part time ve ek iş fırsatları ile satış oldu.

sahibinden.com kullanıcıları, iş ararken sırasıyla en çok evlere iş, şoför, sekreter, bahçıvan ve iş ilanları kelimelerini kullandı. Geçen yıl en çok iş ilanı incelenen gün 9 Ekim Salı oldu.

Turizmdeki verimlilik restoran ve konaklama iş ilanlarına da yansıdı

Turizm sektörü açısından verimli bir yıl olan 2018'de, restoran ve konaklama en çok ilan verilen iş alanı olurken, bu kategoride bir önceki yıla oranla yüzde 13'lük artış yaşandı.

sahibinden.com'da 2018 yılında en çok ilan girilen iş ilanları incelendiğinde, Türkiye'nin coğrafi konum avantajına bağlı olarak lojistik ve taşıma sektöründe sahip olduğu güçlü pozisyonun istihdam verilerine de yansıdığı görüldü.

Lojistik ve taşımayı yönetici asistanı, sekreter, bina yönetimi, temizlik görevlisi gibi alt başlıkların yer aldığı ofis yönetimi ve idari işler ile sirkülasyonun yoğun olduğu sektörler için yarı zamanlı iş ilanlarının yer aldığı part time ve ek iş fırsatları takip etti.

Kaynak: AA