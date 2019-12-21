Turizm Yatırımları Forumu'nda yatırımcılar buluşacak

21.12.2019 11:28 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:28

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), Türkiye turizmini yatırım ve finansman boyutunda bir üst noktaya taşımak için Turizm Yatırımları Forumu'nu (TIF), 28-29 Ocak 2020'de yeniden hayata geçiriyor.

TTYD'den yapılan açıklamaya göre, 30. yılını geride bırakan TTYD, turizm sektörüne 60 milyar dolarlık yatırım yapmış üyeleriyle, inovatif, markalaşmış, finansal olarak güçlü ve sürdürülebilir turizm anlayışını tüm ülke sınırlarına yaymak amacıyla daha önce 7 kez yapılmış olan Turizm Yatırımları Forumu'nu bu sene "Tourism Investment Forum-TIF2020" adıyla yeniden gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Turizm yatırımcıları, işletmecileri ve kanaat önderleri, Türkiye turizm sektörünün gelecek 20 yılını şekillendirmek, geleceğe dönük network kurmak, iş ve finansman imkanlarını değerlendirmek üzere bu forumda bir araya gelecek.

Uluslararası yatırımcılar, finansal kuruluşlar, bankalar, fonlar, uluslararası otel markaları, turizme şekil veren uluslararası fikir liderleri, inovatif ve teknolojik oyun kurucuları ve gayrimenkul geliştirme şirketleri, denetim ve sigorta firmaları Türkiye'de yatırım fırsatlarını değerlendirecek.

"Türk ekonomisi ve turizmi için önemli bir kilometre taşı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin, Türkiye'de ulusal ve uluslararası turizm yatırımcılarını ve fikir önderlerini bir araya getiren ve TTYD'nin imza etkinliği olan Turizm Yatırımları Forumu ile ilgili şunları kaydetti:

"1990'lı yıllarda başladığımız ve başarıyla düzenlediğimiz, daha sonra da yabancı ortaklı olarak uyguladığımız Turizm Yatırımları Forumu organizasyonunu 2020'de yeniden hayata geçiriyoruz. Turizm sektörümüzün yeniden ivme kazandığı ve yeni hedeflere doğru yelken açtığı bu dönemde, ihtiyaç duyduğumuz dönüşüme ve sıçrayışa zemin sağlayacak yeni iş birliklerini bu forum ile sektörümüze getirmek istiyoruz.

TTYD olarak Turizm Yatırım Forumu'nda bir yandan yeni ve güçlü finans ve marka iş birlikleri ve networkler geliştirirken diğer yandan sektörel ihtiyaçları belirleyerek turizm yatırımlarımıza yeni bir yön vereceğiz. Bu organizasyonun Türkiye ekonomisi ve turizm sektörü için önemli bir kilometre taşı olacağına inanıyorum."

Kaynak: AA