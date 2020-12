Turizm ve seyahat sektörü 2021'de umut vadediyor

Wingie Enuygun Group Üst Yöneticisi (CEO) Çağlar Erol, "2021 yılının ikinci yarısından sonra pandeminin etkilerinin azalacağını umut ediyor ve insanların 2020'de erteledikleri seyahatleri hızlı bir şekilde gerçekleştireceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Enuygun'dan yapılan açıklamaya göre, tüm dünyada 2020 yılına damgasını vuran salgının önemli ölçüde etkilediği sektörlerin başında turizm ve seyahat sektörü geliyor. Seyahat sektörünün öncü şirketlerinden Enuygun'un gerçekleştirdiği son araştırmaya göre, her 10 kişiden 9'unun 2021 yılında kişisel ya da turistik bir seyahat planı bulunuyor.

Yeni normalle birlikte alınan tedbirler neticesinde seyahatlerde en çok şahsi araçların yanı sıra otobüs ve uçak tercih ediliyor.

Salgın ile birlikte küresel çapta getirilen kısıtlamalar, uçuş ve konaklama yasakları seyahat ve tatil planlarını da etkiledi. Bu süreçte çok sayıda biletli ve rezervasyonlu yolcunun mağdur olmaması için hızla harekete geçerek mobil ve dijital kanalda alternatif çözümler geliştiren Enuygun, seyahat sektöründe öncü olacak uygulamalarıyla da ilklere imza attı.

"Teknoloji şirketi olmamızın avantajlarını kullandık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Wingie Enuygun Group CEO'su Çağlar Erol, sektörün bu dönemden çeşitli öğretilerle çıkacağını, dijitalleşmeye ayak uyduramayan şirketler içinse zor bir dönem olacağını belirterek, şirket olarak 2021 yılından umutlu olduklarını vurguladı.

Erol, salgın döneminde 5 milyon kartın ilk kez internet ödemesi ile tanıştığına dikkati çekerek, 2021'de online'a olan ilginin daha da artacağını bildirdi.

Salgın döneminde gelen seyahat yasakları sebebiyle mart, nisan aylarında kullanıcı sirkülasyonları dursa da şirket olarak çalışmaya aralıksız devam ettiklerini ifade eden Erol, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda bir teknoloji şirketi olmanın avantajlarını bu süreçte daha fazla deneyimledik. Yeni geliştirmeler yapmaya ve kullanıcılarımıza 7/24 müşteri desteği sunmaya devam ettik. Yasaklar nedeniyle binlerce uçuş iptal oldu, biz de bu süreçte 122 bin yolcuya on milyonlarca lira iade gerçekleştirdik. Tamamen manuel ilerleyen bir iade onaylama süreci vardı ve bu bekleme süresini artıyordu. Kullanıcılarımızın iade sürelerini kısaltmak adına iadelerin otomatik bir şekilde gerçekleşmesini sağladık. Ayrıca açığa alma sorunu yaşayan hava yolları ile anlaşma yaparak Enuygun ve mobil uygulamamız üzerinden alınmış olup iptal edilen rezervasyon kodlarının bedelleri değerinde ENCoin'i kullanıcılarımıza verdik. Bu sayede yolcular ENCoin'lerini kullanarak saniyeler içinde biletlerini satın alabildiler."

Dijital puan sistemi ENCoin ile otobüs, uçak ve otel hizmeti bir arada

Çağlar Erol, bu süreçte teknoloji yatırımlarının yanı sıra kullanıcıları yeniliklerle de buluşturduklarını aktararak, "Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek 'Tüm seyahat ihtiyaçları için tek uygulama' mottosu ile çıktığımız yolda mobil uygulamamızdaki güncellemeyle birlikte uçak ve otobüs biletinin yanında kullanıcılarımızın otel hizmeti almasına da imkan sağladık. Buna ek olarak kullanıcılarımız web sitemiz ve mobil uygulamamız aracılığı ile banka ve kredi kartlarında biriken ve yıl sonunda silinecek olan kart puanlarını dijital puan sistemimiz ENCoin'e dönüştürerek bu puanlarla bir sene boyunca istedikleri her an, her yerden uçak ve otobüs biletinin yanında aradığı oteli de aynı anda bulabiliyor, rezervasyonlarını yaptırabiliyor. Biz de içinde bulunduğumuz koşulları ve süreci yakından takip ediyor, değişen ihtiyaç ve beklentilere göre inovatif çözümler geliştirmeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hava yolu ulaşımının güvenli olduğu raporlandı

Çağlar Erol, yaptıkları son tüketici araştırmalarının da gelecek dönemde seyahat konusunda umut vadeden sonuçlar verdiğini belirterek, "Yeni normalle birlikte yapılan seyahatlerde kullanılan ilk 3 ulaşım aracının salgın öncesine kıyasla değişiklik göstermediğini, kullanıcıların tekrar uçak ve otobüs kullanımına ağırlık verdiğini gördük. Yakın tarihte Harvard Üniversitesi'nin de yapmış olduğu bir araştırmaya göre, hava yolu ulaşımının alışverişe çıkmak ya da bir restoranda yemek yemekten daha güvenli olduğu raporlandı. 2021 yılının ikinci yarısından sonra pandeminin etkilerinin azalacağını umut ediyor ve insanların 2020'de erteledikleri seyahatleri hızlı bir şekilde gerçekleştireceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Enuygun olarak bu doğrultuda dijitalleşme yatırımlarını artırdıklarını anlatan Erol, "5 dilde hizmet verdiğimiz global markamız Wingie'yi de büyütme odaklı çalışmalarımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt