Turizm ve Otelcilik öğrencisi, harçlığını mevsimlik işçilikten çıkarıyor BURSA'nın İnegöl ilçesindeki şeftali hasadına giden mevsimlik işçi ve üniversite öğrencisi Canan Sevgi (19), harçlığını tarlada çalışarak kazanıyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki şeftali hasadına giden mevsimlik işçi ve üniversite öğrencisi Canan Sevgi (19), harçlığını tarlada çalışarak kazanıyor.

Sakarya Üniversitesi Turizm ve Otelcilik 1'inci sınıf öğrencisi Canan Sevgi, yaz tatillerinde tarlada çalışıyor. Yüksek sıcaklıklara karşın Sevgi, okul harçlığını tarlada mevsimlik işçi olarak çalışarak kazanıyor. 5 yıldır harçlığı için tarlalarda mevsimlik işçi olarak çalıştığını dile getiren Sevgi, "Burada kazandığım parayı ise eğitimim için harcıyorum" dedi.Sevgi ayrıca, iklim şartlarının bazı zamanlar zorlamasına karşın uzun yıllardır tarlada çalışmasından dolayı artık güçlük yaşamadığını ve yaptığı işten de keyif aldığını dile getirdi.

Kaynak: DHA