Turizm ve etkinlik sektörünün temsilcileri ACE of MICE ile Antalya'da buluşacak

Toplantı, gezi, kongre ve sergi sektörlerinin tüm oyuncularını bir araya getiren ACE of MICE Awards Kongre, Toplantı ve Etkinlik Ödülleri, Türk Hava Yolları (THY) sponsorluğunda gerçekleştirilecek organizasyonla Antalya'da sahiplerini bulacak.

Ulusal ve uluslararası 160'dan fazla kurumsal firma ile 7-9 Kasım 2021'de ikili toplantıların yapılacağı etkinlik, MICE sektörünü buluşturacak.

Sektörünün en iyilerinin 23 ayrı kategoride ödüllendirileceği organizasyon, 3 gün boyunca etkinlik ve turizm sektörünün önde gelenlerini Antalya'da bir araya getirecek.

Turizm Medya Grubu Başkanı Volkan Ataman, Kundu Turizm Merkezindeki bir otelde düzenlenen toplantıda, kısa ismi MICE (Meeting, Incentive, Congress, Events) olan turizm çeşidinin son yıllarda daha fazla ön plana çıktığını söyledi.

Etkinliğin hem MICE sektörüne hem de Antalya ve Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunacağını belirten Ataman, "Antalya, dünyanın önde gelen MICE destinasyonlarının başında geliyor. İki yıla yakın süredir devam eden salgın süreci nedeniyle sektörümüz zor günlerden geçti. Yaraların sarılmaya başladığı bu dönemde destinasyon pazarlama faaliyetleri önem kazanıyor. Etkinlik, sektörün duayenlerini bir araya getirecek olması açısından özel bir önem taşıyor." dedi.

ACE of MICE Fuarı ile 8 yıldır sektöre önemli katkılar sağladıklarını aktaran Ataman, Antalya'daki etkinlikle bunu bir üst noktaya taşıyacaklarını vurguladı.

Etkinlikte, yurt içinden ve yurt dışından çok önemli markaların, çok değerli isimlerini buluşturacaklarını anlatan Ataman, "Bu büyük organizasyonla etkinlik sektörünün faaliyetlerinin sürdürülebilir büyümesine yön vermeyi, sektörde hizmet veren kurum ve kuruluşlarda daha mükemmele ulaşma arzusu yaratmayı, MICE sektörünü ve sektörden hizmet alan kurumsal şirketleri ödül gecesi vasıtasıyla bir araya getirmeyi ve Türk kongre, toplantı ve etkinlik sektörünün bilinirliğini küresel ölçekte artırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"Antalya'nın altyapısı turizm çeşitliliğine açık"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de Kovid-19 salgını ve afetlerden dolayı zor bir dönem yaşandığını, turizm sektörünün bu durumdan olumsuz etkilendiğini kaydetti.

MICE sektörünün en önemli etkinliği olan Masters of Events ACE of MICE Awards by Turkish Airlines'ın Antalya'ya gelmesinden memnuniyet duyduklarına değinen Böcek, "Dünya güzeli Antalya'mıza her şey yakışıyor. Bu etkinlik için her türlü desteği vermeye hazırız. Önümüzdeki dönemde Antalya'nın turizminin gelişmesi ve MICE sektörünün göz bebeği olması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Turizm sektörüyle beraber çalışmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin ise salgın sürecinde Türkiye'nin güzel haberler e ihtiyacı olduğuna dikkati çekerek, "Toplantı ve etkinlik anlamında Antalya'nın altyapısı hazır. Artık dünya çapında kongre salonlarımız var. Önümüzdeki yıllarda MICE sektörü Antalya'da daha da gelişecek. Salgın geçtiğinde en hızlı toparlanacak sektör, turizmdir. Kitle turizminde sıkışıp kalmamak için birlikte hareket etmek önemli. Antalya'nın altyapısı turizm çeşitliliğine açık. Hep beraber olursak, birlikte çalışırsak, toplantı ve etkinlik anlamında daha üst düzeye çıkarız." değerlendirmesinde bulundu.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı ve Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege de etkinliğin Antalya'da düzenlenmesinin turizm sektörü ve Antalya'nın tanıtımı için önemli olduğunu kaydetti.

Toplantıya, İl Kültür Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, THY MICE Müdürü Vildan Mataracı, THY Antalya Satış Müdürlüğü Pazarlama Şefi Özlem Çatalcalı, TÜRSAB Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut ile sektör temsilcileri katıldı.???