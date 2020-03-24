- Turizm ülkesi Yunanistan'da sokaklar sessiz- Korona virüsünden 17 ölü, 695 vaka - Turizm ülkesi Yunanistan'da sokaklar sessiz Korona virüsünden 17 ölü, 695 vaka Yunanistan'da korona virüs salgınında ölü sayısı 17'ye vaka sayısı 695'e yükseldi.

- Turizm ülkesi Yunanistan'da sokaklar sessiz

Korona virüsünden 17 ölü, 695 vaka

ATİNA - Yunanistan'da korona virüs salgınında ölü sayısı 17'ye vaka sayısı 695'e yükseldi. Virüs nedeniyle tedbir kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı turizm şehri Atina adeta hayalet şehre döndü.

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan korona virüs salgınında ülkelerdeki vaka sayıları artıyor. Yunanistan'da ölü sayısı 17'ye vaka sayısı 695'e yükseldi. Virüsün daha da yayılmaması için sokağa çıkma yasağının uygulandığı ülkede sokaklar adeta hayalet şehre döndü. Yunanistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sotiris Tsiodras, Yunanistan'da bugüne kadar Covid-19 ile bağlantılı 17 ölüm gerçekleştiğini yeni teyit edilen 71 vakayla, vaka sayısının 695'e ulaştığını açıkladı.

Polis, sokaklarda kontrollerini sürdürüyor

Ülke genelinde sokağa çıkma yasağının uygulandığı Yunanistan'da polis, vatandaşların yasağa uyup uymadığını sokak sokak dolaşarak kontrol ediyor. Polis, sokakta dolaşan insanları durdurarak dışarda olmalarının nedeninin yazılı olduğu belgeleri kontrol ediyor. Vatandaşlara yiyecek, ilaç satın almak, doktora gitmek, yalnız veya çift olarak egzersiz yapmak ve evcil hayvanlarını gezdirmek için izin veriliyor. Yasağı ihlal edenlere ise 150 Euro para cezası uygulanıyor. Yunanistan'a yurt dışından gelen ve evde 14 günlük karantina kuralına uymayanlara ise 5 bin Euro para cezası uygulanıyor. Bu tür cezalardan elde edilen gelirlerin ise ulusal sağlık sistemini desteklemek için kullanılacağı belirtildi.

Yunanistan, korona virüsle mücadelede Çin'den aldığı tıbbi malzeme yardımı için ise Çin'e teşekkür etti. Yunanistan, geçtiğimiz hafta Çin'den 18 tondan fazla tıbbi malzeme almıştı.

Öte yandan Yunanistan'a 23 Mart'tan 15 Nisan'a kadar Türkiye ve İngiltere'den yapılacak uçuşlar askıya alındı.

Kaynak: İHA