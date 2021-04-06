Turizm teşvikine ilişkin kanun teklifi TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda görüşülüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Turizm teşvikine ilişkin kanun teklifi TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda görüşülüyor

Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika
Turizm teşvikine ilişkin kanun teklifi TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda görüşülüyor

Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmelere, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda başlandı.

Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmelere, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda başlandı.

Komisyon, AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek başkanlığında toplandı.

Komisyonda ele alınan kanun teklifi, 5. madde üzerinde verilen önergelerle görüşülüyor.

Kanun teklifinin ilk 4 maddesi, Komisyonun geçen haftaki toplantısında, kabul edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Cahit Özkan Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Ahmet Kural İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Şenol Güneş Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Turizm teşvikine ilişkin kanun teklifi TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda görüşülüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 15:44:50. #1.15#
title