Turizm teşvikine ilişkin kanun teklifi TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda görüşülüyor

Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmelere, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda başlandı.