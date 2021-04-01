Turizm teşvikine ilişkin kanun teklifi TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda görüşülüyor

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, turizm teşvikine ilişkin kanun teklifiyle belediyelerin daha nitelikli turizm faaliyeti yapmasını istediklerini belirterek, "Açılacak bir otel için belediyedeki işlerin tamamlanmasından sonra Bakanlıktan da belge alınmasını öngörüyoruz.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, turizm teşvikine ilişkin kanun teklifiyle belediyelerin daha nitelikli turizm faaliyeti yapmasını istediklerini belirterek, "Açılacak bir otel için belediyedeki işlerin tamamlanmasından sonra Bakanlıktan da belge alınmasını öngörüyoruz. Bu deniz işletmeleri için de geçerli. Burada belediyelerin mallarına el konulması asla söz konusu değil." dedi.

Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda devam ediyor.

Teklif sahibi AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, teklifin içeriği hakkında komisyon üyelerine bilgi verdi.

Uslu, teklifi ülkenin büyümesine, turizmin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla hazırladıklarını söyledi. Belediye ve özel idarelere ait taşınmazların turizm amacıyla tahsisi sırasında taşınmaz sahiplerinin olurunun alınacağını dile getiren Uslu, "Bazı belediyeler yeteri kadar bilgi ve becerilere sahip değil. Bu nedenle ilgili bakanlık belediyelere bir nevi teknik anlamda danışmanlık yapacak. Teklifle yerel yönetimlerin yetkilerinin ellerinden alınması asla söz konusu değil." diye konuştu.

Turizmi toplumlar arasında bir barış projesi olarak gördüklerini ifade eden Uslu, turizmin ekonomiye katma değer kazandırdığını, yabancı sermayeyi çektiğini ve cari açığı azalttığını kaydetti.

Uslu, turizm sektörünün dünyada pandemiye rağmen her geçen gün büyüdüğünü, düzenlemenin bu gelişmeye uyum sağlamak amacıyla yapıldığını vurguladı.

Yunus Emre Vakfının çok hızlı büyüdüğüne ve 50 ülkede 60 kültür merkezi açtığına dikkati çeken Uslu, dünyanın değişik ülkelerinde Türkçe öğrenmek isteyen ve Türkiye'ye dost insan sayısını arttırmak istediklerini belirtti.

2023'te 75 milyon turist ve 65 milyar dolar hedefi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Türkiye'nin yıllar içinde turist sayısı ve turizm gelirini düzenli bir şekilde arttırdığını, 2023 yılında 75 milyon turist ve 65 milyar dolar turizm geliri hedeflediklerini söyledi.

Düzenlemeyle yerel yönetimlerin yetkilerinin elinden alınacağı iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirten Alpaslan, "Belediyelerimizin daha nitelikli turizm faaliyeti yapmasını istiyoruz. Düzenlemeyle, açılacak bir otel için belediyedeki işlerin tamamlanmasından sonra bakanlıktan da belge alınmasını öngörüyoruz. Bu deniz işletmeleri için de geçerli. Burada belediyelerin mallarına el konulması asla söz konusu değil. Yerel yönetimlerle iş birliği içinde bunu yapıyoruz. Nitekim Antalya ve Muğla Büyükşehir belediyeleriyle bölgenin altyapı ve turizm sorunlarını çözmek için bir protokol imzaladık." diye konuştu.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu komisyonun işleyişini eleştirerek, olumlu bir görüşme yapamadıklarını, kanun teklifinin hazırlanması durumunda ilgili sektör ve kişilerle bilgi paylaşılmadığını savunarak, teklifin önce alt komisyonda görüşülmesini istedi.

Nuhoğlu, AK Parti'nin ilk yıllarda başarılı olduğunu ancak zaman içinde yorulduğunu, gerginleştiğini ve ülkenin faydasına olan kararları alamadığını öne sürdü.

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, teklifle bakir kalmış olan alanların birilerine verilmenin planlandığını, teklifin asıl amacının bu olduğunu iddia etti.

Yasa teklifinin merkeziyetçi ve tekçi bir anlayışın ürünü olduğunu ileri süren Zeybek, turizm gerekçesiyle doğanın betonlaştırıldığını, orman alanlarının yapılaşmaya açıldığını, bu vizyonla turizmin gelişmesinin mümkün olmadığını söyledi.

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, devletin temel amacının kar etmek olmadığını, bu nedenle devleti idare edenlerin sunum ve planlarını kar üzerine kuramayacağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta