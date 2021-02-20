Turizm tesislerinin niteliklerine ilişkin tebliğde değişiklik yapıldı
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Turizm tesislerinin niteliklerine ilişkin tebliğde değişiklik yapıldı

20.02.2021 15:19 | Son Güncelleme: 20.02.2021 15:22
Turizm tesislerinin niteliklerine ilişkin tebliğde değişiklik yapıldı

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğde değişiklik yapıldı.

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğde değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliğe göre, tebliğin 26'ncı maddesine, "Tahsisli kamu arazilerinde yer alanlar hariç olmak üzere, konaklama tesislerinin konaklama birimleri dışındaki diğer üniteleri üzerinde kat mülkiyeti/kat irtifakı tesis edilmiş olması Yönetmeliğin 18'inci maddesinin birinci fıkrasının 'a' bendinin '6' numaralı alt bendine aykırılık olarak değerlendirilmez, ancak belge sahibinin veya başvuru sahibinin kat mülkiyeti/kat irtifakı tesis edilmiş olan üniteler üzerindeki tasarruf yetkisini kanıtlayan tapu, kira sözleşmesi ve benzeri belgelerin Bakanlığa ibrazı zorunludur." hükmü eklendi.

Yeni düzenlemeyle, tasarruf yetkisini kanıtlayan belgelerin, Bakanlığa ibraz edilmesiyle, üzerinde irtifak hakkı/kat mülkiyeti tesis edilmiş bağımsız bölümlerin, "bir işletme bütünlüğü oluşturacak şekilde konaklama tesisleri bünyesine ve turizm işletme belgesinde yer alan tesis kapasitesine dahil edilmesi"ne imkan sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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