Turizm tesislerini 'gizli müşteri' denetleyecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Turizm tesislerini 'gizli müşteri' denetleyecek

TÜRKİYE'de ilk 'Güvenli Turizm Belgesi' alan otelde misafir sayısı 100'ü geçti.

Turizm tesislerini 'gizli müşteri' denetleyecek
08.06.2020 15:12 | Son Güncelleme: 08.06.2020 15:16

TÜRKİYE'de ilk 'Güvenli Turizm Belgesi' alan otelde misafir sayısı 100'ü geçti. Belgeyi alan tesisleri ise bu süreçten sonra 'gizli müşteriler' denetleyecek.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında turizmin başkenti Antalya'da 'Güvenli Turizm Belgesi'ni 28 Mayıs tarihinde alan ilk otel Sueno Deluxe-Golf Hotels oldu. Serik ilçesi Belek bölgesindeki tesis, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından bir dizi denetimden geçirilerek bu belgeyi almaya hak kazandı. Belek bölgesinde belgeyi alan 2 turizm tesisinden biri olan Sueno Deluxe- Golf Hotels, 1 Haziran itibarıyla misafir kabul etmeye başladı.

Resepsiyonundan odalarına, restoranından havuzuna tüm sosyal alanların sürekli denetlendiği otelde bugün itibarıyla 50 odada 110 tatilci konaklıyor. Devam eden denetim süreciyle ilgili önemli bir unsur ise 'gizli müşteriler.' Turizm Bakanlığı tarafından yetkilendirilen gizli müşteriler, habersiz geldikleri tesisleri kendilerine verilen yetki kapsamında denetleyip raporlayacak. Otele müşteri gibi giren gizli müşteriler, tesisin giriş kapısından personelin tutumuna, restoranlardan havuzlara kadar her türlü detayı denetlenecek. Eksiklik tespit edilirse gizli misafir tarafında raporlanarak hem Turizm Bakanlığı'na hem TSE'ye bildirilecek. 'Güvenli Turizm Belgesi', eksiklikler giderilene kadar askıya alınacak.'HER AY DENETİM OLACAK'TSE Akdeniz Bölge Koordinatörü Hasan Demirtaş, belge almak için çok sayıda müracaat olduğunu söyledi. TSE'nin 10 bölgesinde güvenli turizm programı yürüttüklerini kaydeden Demirtaş, "Tesislerin başvurularını kabul edip, kriterler çerçevesinde denetimleri yürütüyoruz. Bir misafirin otele girişinden çıkışına kadar tüm süreci denetliyoruz. 1 gün boyunca denetliyoruz. Her ay denetim olacak. 2 ayda 1 de gizli müşteri gelip denetleyecek. Meslek grubuna uyan gizli müşteriler gelip normal misafir gibi odasına çıkıp süreci yönetecek. Olumsuzluk tespit edilirse belge askıya alınacak" diye konuştu.Otelin Kalite Müdürü Asuman Koçoğlu, yeni sezonun iyi başladığını ve belgeyi aldıktan sonra misafir kabul etmeye başladıklarını söyledi. Konaklayan tatilcilerin çok mutlu olduğunu anlatan Koçoğlu, "Tatilciler onların sağlığı ve güvenliği için böyle bir uygulama yaptığımızın farkında ve mutlular. Denetimler sık sık gerçekleştirilecek. Bir de bizim bilmediğimiz gizli müşteriler gelecek. Onlar da denetleyecek. Bir eksiklik tespit edilirse ona göre yaptırımları olacak. Şu ana kadar bir eksikliğimizin olmadığını biliyorum" dedi.TATİLCİLER MUTLUTesiste tatil yapan konuklar da fiziki mesafeli tatilden oldukça memnun. Yıllardır tercih ettikleri oteli yeniden tercih etmekten mutlu olduğunu ve ailesiyle birlikte İstanbul'dan Antalya'ya tatil için geldiğini söyleyen Zeynep Babacan (35), "Yetkililerle görüştük. İçimizi rahatlattılar. Geldiğimizde koşulların çok iyi olduğunu gördük. Çalışan arkadaşlar da çok iyi hazırlanmış" diye konuştu. Gizli müşterilerle ilgili de konuşan Babacan, "Bence herkes gizli müşteri gibi davranmalı. Ben de giderken düşüncelerimi sunacağım" dedi.Tavsiye üzerine otele geldiğini anlatan Abdulkerim Babacan (26) ise, "Bu kadar güvenlik tedbiri alınacağını düşünmüyordum. Görünce şaşırdım. Gizli müşteriler de gelip denetleyecekmiş. Çok doğru bir uygulama. Herkes risk taşıyor ve bunun olması güzel bir şey. Şu ana kadar eksiklik tespit etmedim. Tespit edersem mutlaka söylerim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Diyarbakır'da 10 şoförde korona çıktı, devlet her yerde yolcuları arıyor Haber
Diyarbakır'da 10 şoförde korona çıktı, devlet her yerde yolcuları arıyor
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor Haber
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı Haber
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı Haber
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü Haber
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor Haber
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız?
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız?
Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum
Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum
Genelev patroniçesi Manukyan'ın dudak uçuklatan mirası, oğlu ile torununu mahkemelik etti
Genelev patroniçesi Manukyan'ın dudak uçuklatan mirası, oğlu ile torununu mahkemelik etti
Türkiye, çekirge istilası beklerken Sivas'ın Zara ilçesinde 6 köyü tırtıl bastı
Türkiye, çekirge istilası beklerken Sivas'ın Zara ilçesinde 6 köyü tırtıl bastı
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Ortaokul öğrencisinin geliştirdiği cihaz ile tek kullanımlık maskeler 50 kez kullanılabilecek
Ortaokul öğrencisinin geliştirdiği cihaz ile tek kullanımlık maskeler 50 kez kullanılabilecek
Son dakika: Normalleşme süreci kapsamında hastanelerde hasta ziyaretine günlük 1 kere izin verilecek
Son dakika: Normalleşme süreci kapsamında hastanelerde hasta ziyaretine günlük 1 kere izin verilecek
Koronavirüs nedeniyle dizi ve filmlerdeki öpüşme sahnelerinde oyuncu yerine efekt kullanılacak
Koronavirüs nedeniyle dizi ve filmlerdeki öpüşme sahnelerinde oyuncu yerine efekt kullanılacak
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı
İlçeye 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! 'Pılını pırtını toplayan buraya geliyor'
İlçeye 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! "Pılını pırtını toplayan buraya geliyor"
Sağlık Bakanı Koca'nın tüm uyarılarına rağmen sosyal mesafeye uyulmayan asker uğurlaması dikkat çekti
Sağlık Bakanı Koca'nın tüm uyarılarına rağmen sosyal mesafeye uyulmayan asker uğurlaması dikkat çekti
Takla atan otomobildeki iki kişi, yara almadan araçtan çıktı
Takla atan otomobildeki iki kişi, yara almadan araçtan çıktı
İdlib'de yaralanan askerimiz 43 gün sonra şehit oldu
İdlib'de yaralanan askerimiz 43 gün sonra şehit oldu
Trafik kazasında 17 aylık bebek hayatını kaybederken, anne ve babası ise ağır yaralandı
Trafik kazasında 17 aylık bebek hayatını kaybederken, anne ve babası ise ağır yaralandı
Otomobiliyle kanala uçup ortadan kaybolan sürücü, 15 saat sonra ortaya çıktı
Otomobiliyle kanala uçup ortadan kaybolan sürücü, 15 saat sonra ortaya çıktı
Toprağın altına yuva kazan köpek ve 14 yavrusuna hayvanseverler sahip çıktı
Toprağın altına yuva kazan köpek ve 14 yavrusuna hayvanseverler sahip çıktı
George Floyd protestolarında ilginç anlar! Polisi üstünden atan at, eylemcilerin arasına daldı
George Floyd protestolarında ilginç anlar! Polisi üstünden atan at, eylemcilerin arasına daldı
Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak sözler: Türkiye'den korkmuyoruz
Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak sözler: Türkiye'den korkmuyoruz
Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana duyar kasmayın
Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana...
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı, karnı burnunda poz verdi
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı, karnı burnunda poz verdi
Babasının sokak ortasında öldürdüğü annesinin başında hüngür hüngür ağladı
Babasının sokak ortasında öldürdüğü annesinin başında hüngür hüngür ağladı
'Hayalet Sevgilim' şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı
"Hayalet Sevgilim" şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı
Koronavirüsten kurtulan Çin'i şimdi de sağanak vurdu; 320 bin kişi etkilendi
Koronavirüsten kurtulan Çin'i şimdi de sağanak vurdu; 320 bin kişi etkilendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Zülfü Demirbağ Fahrettin Altun Şahin Şerifoğulları Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Seda Sayan Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Metin Oktay Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Çocuk Kadın Ankara
Şu an buradasınız: Turizm tesislerini 'gizli müşteri' denetleyecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.6.2020 15:16:21. #1.14#
title