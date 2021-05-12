Turizm tesisi yapılmak üzere adına kamu arazisi tahsis edilenlerin bazı ödemeleri ertelenecek
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Turizm tesisi yapılmak üzere adına kamu arazisi tahsis edilenlerin bazı ödemeleri ertelenecek

Turizm tesisi yapılmak üzere adına kamu arazisi tahsis edilenlerin bazı ödemeleri ertelenecek
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Kültür Sanat

Turizm tesisi yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen işletmecilerin kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedellerinin ve hasılat paylarının ertelenmesi için çalışma başlatıldı.

Turizm tesisi yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen işletmecilerin kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedellerinin ve hasılat paylarının ertelenmesi için çalışma başlatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının Twitter adresinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, kanunlar uyarınca ilgili bakanlıklar tarafından üzerinde turizm tesisi yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli yatırımcılar ve işletmecilerin kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat paylarının ertelenmesi için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Konunun AK Parti Grubu ve milletvekilleri ile paylaşıldığı da kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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