Turizm teknelerinde "mavi bayraklı" dönem başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Turizm teknelerinde "mavi bayraklı" dönem başladı

Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Güncel

Her yıl milyonlarca tatilcinin maviyle yeşilin bütünleştiği koyları gezmek, serin sularda yüzmek için tercih ettiği teknelerde de "mavi bayrak" uygulaması hayata geçirildi.

Her yıl milyonlarca tatilcinin maviyle yeşilin bütünleştiği koyları gezmek, serin sularda yüzmek için tercih ettiği teknelerde de "mavi bayrak" uygulaması hayata geçirildi.

Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) tarafından verilen "Mavi bayrak" ödülünü Türkiye'de 519 plaj, 22 marina, 6 bireysel yatın yanı sıra 10 turizm teknesi kazandı.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) görevlileri, Antalya'nın Kemer ve Kaş ilçelerinde ödülü kazanan tekneleri denetleyerek, sertifikalarını ve mavi bayraklarını teslim etti. Büyük mutluluk yaşayan tekne sahipleri, kazandıkları bayrakla ziyaretçilerini mavi yolculuğa çıkarmaya başladı.

"Bu tekneler bizim denizlerdeki gözümüz"

TÜRÇEV Antalya Mavi Bayrak Koordinatörü Mustafa Ergiydiren, AA muhabirine, mavi bayrağın çok saygın, çevreye duyarlı bir ödül olduğunu belirtti.

Türkiye'deki mavi bayrak kazanan teknelerin de açıklandığını anlatan Ergiydiren, "Türkiye'de marina ve bireysel yatlara mavi bayrak ödülü veriliyordu ancak turizm teknelerine ilk defa bu yıl verildi. Bu ödül, turizme önemli katkı sunacaktır. Uluslararası geçerliliği olan bir ödül." dedi.

Turizm teknelerinin ödülü kazanabilmek için belirli kriterleri yerine getirdiğini vurgulayan Ergiydiren, misafirlerin gezinti yapılan yerlerle hassas alanlar ve nesli tükenme tehlikesi bulunan caretta caretta, Akdeniz foku gibi canlılar hakkında bilgilendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Ergiydiren, teknedeki atıkların cam, plastik, katı atık şeklinde ayrıştırılarak toplanması, bunların da lisanslı firmalara verilmesi şartı olduğunu bildirdi.

Ödülü kazanan turizm teknelerinin içinde motoryat, charter, günübirlik teknelerin de bulunduğuna değinen Ergiydiren, "Bu tekneler bizim denizlerdeki gözümüz. Denizlerde olabilecek kirliliklerde ilgililere haber vermeleri anlamında önemli. Anlık video kaydı alarak, fotoğraf çekerek önemli bir görev de üstleniyorlar." ifadesini kullandı.

"Misafirlerimizin sağlığına önem veriyoruz"

Mavi bayrak ödülü verilen tekne sahiplerinden Eser Muslu da 54 yolcu kapasiteli günübirlik gezi teknesiyle turistlere "mavi tur" hizmeti verdiklerini söyledi.

Çevreye duyarlı olduklarını vurgulayan Muslu, "Teknemizde tüm önlemleri aldığımız, çevreye önem verdimiz için mavi bayrak ödülü kazandık, çok mutluyuz. Misafirlerimizin sağlığına ve güvenliğine önem veriyoruz." dedi.

İlyas Kahraman ise teknelerinde atıkları ayrıştırıp, misafirlere gezilen bölgelerle ilgili detaylı bilgiler verdiklerini kaydetti. Teknelerinin 12 yolcu kapasiteli olduğunu, Antalya ile Muğla'nın Marmaris ilçesi arasında haftalık turlar düzenlediklerini aktaran Kahraman, "Özellikle Avrupalılar, mavi bayraklı plaj ve tekneleri tercih ediyor. Suyun kalitesi, çevrenin temizliğiyle çok önemli. Teknede çöpleri ayrıştırıp, limanda lisanslı firmalara teslim ediyoruz." diye konuştu.

Turizm teknelerinde 'mavi bayraklı' dönem başladı
Turizm teknelerinde 'mavi bayraklı' dönem başladı
Turizm teknelerinde 'mavi bayraklı' dönem başladı
Turizm teknelerinde 'mavi bayraklı' dönem başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen, MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi
FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen, MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi
Türkiye'de 6 bin 933 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 134 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 6 bin 933 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 134 kişi yaşamını yitirdi
Yunanistan'a giden Bakan Çavuşoğlu'nun paylaşımında kullandığı ifade Yunanları çıldırttı
Yunanistan'a giden Bakan Çavuşoğlu'nun paylaşımında kullandığı ifade Yunanları çıldırttı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Sedat Peker Hasan Polatkan Binali Yıldırım Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Ebru Gündeş Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Roland Garros Mustafa Cengiz Mustafa Denizli Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Turizm teknelerinde "mavi bayraklı" dönem başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.05.2021 12:38:38. #1.13#

title