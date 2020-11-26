"Turizm Taşımacılığı Belgesi" teklifi UKOME'de reddedildi
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"Turizm Taşımacılığı Belgesi" teklifi UKOME'de reddedildi

26.11.2020 18:05 | Son Güncelleme: 26.11.2020 18:08

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) yapılan oylamada, Turizm Taşımacılığı Belgesi teklifi reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) yapılan oylamada, Turizm Taşımacılığı Belgesi teklifi reddedildi.

İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşen UKOME toplantısına, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ayrılmasının ardından İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlık etti.

Daha önce reddedilen Turizm Taşımacılığı Belgesi ile ilgili gündem maddesi, UKOME üyeleri ve sektör temsilcileri tarafından tartışıldı.

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Turizm Yolcu Taşımacılığı Güzergah Kullanım İzin Belgesi teklifi komisyondan geldiği şekliyle oylanırken, oy çokluğu ile reddedildi.

Metrobüs ve Marmaray'da aktarma ücretlerinin kaldırılmasıyla ilgili gündem maddesi de ayrı ayrı oylandı. Mahkeme kararı doğrultusunda Marmaray'daki aktarma ücretleri iptal edildi.

Metrobüs araçları için ise uygulamaya mevcut şekliyle devam ederek aktarma ücretinin olmaması yönündeki teklif kabul edildi.

Gündem maddeleri arasında yer alan Avrupa-Asya arası çift yönlü transit yük taşımacılığı yapan araçların Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanması teklifi de mayıs ayından sonra geçerli olacak şekilde düzenlenerek oy birliği ile kabul edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken

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