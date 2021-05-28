Turizm taşımacılarından Başkan Ataç'a ziyaret
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Turizm taşımacılarından Başkan Ataç'a ziyaret

Turizm taşımacılarından Başkan Ataç'a ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Turizm Taşımacılar Federasyonu Başkanı Necati Bilge ve yönetimini ağırladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Turizm Taşımacılar Federasyonu Başkanı Necati Bilge ve yönetimini ağırladı.

Ziyarette Bilge, Eskişehir merkezli olarak 5 Mayıs 2021 tarihinde kurulan Turizm Taşımacılar Federasyonu'nu hakkında Başkan Ataç'a bilgiler aktardı. Bilge ayrıca federasyonun Eskişehir merkezli kurulmasında Başkan Ataç'a verdiği katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Meslek gruplarının örgütlenmesini önemli bulduğunu ifade eden Başkan Ataç da federasyonun hayırlı olmasını temenni ederek Bilge ve beraberindekilere, çalışmalarında başarılar diledi. Buluşma, çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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