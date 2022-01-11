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Turizm taşımacıları sektörün sorunlarını dile getirdi

Turizm taşımacıları sektörün sorunlarını dile getirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye Turizm Taşımacılar Federasyonu Genel Başkanı Necati Bilge, turizm taşımacıları sektörünün sorunlarına değinerek, artan maliyetlere karşı çözüm bulunmasını istedi.

ESKİŞEHİR (İHA) - Türkiye Turizm Taşımacılar Federasyonu Genel Başkanı Necati Bilge, turizm taşımacıları sektörünün sorunlarına değinerek, artan maliyetlere karşı çözüm bulunmasını istedi.

Bilge, Eskişehir Turizm Taşımacılar Derneği binasında sektörün sorunlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kurdaki dalgalanmalardan kaynaklı maliyet artışlarına dikkat çeken Bilge, sektörün durma noktasına geldiğini belirtti. Kış mevsimine girilmesi nedeniyle taşımacıların işlerinin de azaldığına değinen Bilge, sektördeki maliyet sorununa çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

"Artan maliyetler sektörümüzü çıkmaza sokmuştur"

Açıklamasında son 3 ayda kurdaki dalgalanmaların sektörü çıkmaza soktuğunu belirten Necati Bilge, "Biz federasyon olarak Türkiye'de 81 ilde Ulaştırma Bakanlığı Yönetmeliğine uygun olarak D2 belgesiyle ülkemizin tanıtımını üst seviyelere taşımak için araçlarımızla turizm taşımacılık hizmeti veren bireyleriz. Turizm sektörünün belkemiği olan, ülkemize gelen turistleri ilk karşılayan ve ülkemizde bulundukları süreçte tüm ulaşımlarını en iyi şekilde sağlayanlar bizleriz. Son 3 ay içerisinde ülkemizde dolar ve avronun ani artış ve dalgalanmalarından kaynaklı artan maliyetler sektörümüzü çıkmaza sokmuştur. Bu nedenlerden dolayı ne yapacağımızı bilemez durumdayız" diye konuştu.

"Kış mevsimine girmemizle işlerimiz yüzde 40 seviyelerine düştü"

Kış mevsimiyle birlikte işlerinin azaldığını ve beraberindeki maliyet artışlarının sektörü bitirme noktasına getirdiğini söyleyen Bilge, "Son 3 ay içerisinde motorinde yüzde 68, yağ bakım maliyetlerinde yüzde 76, lastik fiyatlarında yüzde 72 ve zorunlu trafik sigortası, kasko maliyetlerindeki artış yüzde 25'e ulaştı. Vergi oranları, şoför maaşları, SGK giderleri, otoban ücretleri, köprü ücretleri bize gidiş dönüş olarak yansımaktadır. Bu artışlar turizm taşımacılık sektöründe hizmet veren üyelerimizin elini kolunu bağlamış durumdadır. Kış mevsimine girmemizle beraber işlerimizin yüzde 40 seviyelerine düşmesi sektörü bitirme noktasına gelmiştir. Sayın cumhurbaşkanımız ve yetkililerimizden sesimize kulak vermelerini, bu sorunlara kısa sürede çözüm bulmalarını istiyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Turizm taşımacıları sektörün sorunlarını dile getirdi

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