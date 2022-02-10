Turizm Taşımacıları Çalıştayı düzenlendi

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Turizm Taşımacıları Federasyonu ve Ulaştırma Bakanlığı paydaşından düzenlenen çalıştayda turizm taşımacılığının sorunları görüşüldü.

Eskişehir Vehbi Koç Kongre Merkezinde düzenlenen çalıştay Turizm Taşımacıları Federasyon Başkanı Necati Bilge, Osmangazi Üniversitesi Ulaştırma Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Karacasu, Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Fatma Yaşlı, Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Sarı, Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Daire Başkanı Kerim Cicioğlu ve birçok şoförün katılımı ile gerçekleşti. Açılış konuşmasıyla başlayan çalıştay, turizm taşımacılarının sorunlarının dile getirilmesiyle devam etti.

Çevre illerden de katılımın olduğu çalıştayda, turizm taşımacılığında kullanılan D2 belgesinin tanıtımı ve bu belgeyle ilgili sorunların konuşulması, çözüm arayış konuları ön plandaydı. Sektördeki kişilerin eğitim seviyesinin belirli bir standarda getirilmesi, hizmet veren kişilere karayolu ve yolcu eğitimi konuları da görüşülenler arasındaydı. - ESKİŞEHİR