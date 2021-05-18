Turizm Strateji ve Araştırma Merkezi tanıtım toplantısı
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Turizm Strateji ve Araştırma Merkezi tanıtım toplantısı

Turizm Strateji ve Araştırma Merkezi tanıtım toplantısı
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin, "Turizm Strateji ve Araştırma Merkezi'nin, sektörümüze yönelik yapılacak politika, plan ve girişimlere sektörün ihtiyaçları doğrultusunda şeffaf veri ve değerlendirme sağlayacak bir merkez olmasını amaçlıyoruz.

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin, "Turizm Strateji ve Araştırma Merkezi'nin, sektörümüze yönelik yapılacak politika, plan ve girişimlere sektörün ihtiyaçları doğrultusunda şeffaf veri ve değerlendirme sağlayacak bir merkez olmasını amaçlıyoruz." dedi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), TTYD, Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB), Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği (TÖSHİD), Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmecileri Derneği (TURYİD) ve Turizm Akademisyenleri Derneğinin (TUADER) iş birliği ile oluşturulan Turizm Strateji ve Araştırma Merkezi'nin (TURSAM) tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan TTYD Başkanı Narin, salgın sürecinde yaşanan gelişmelerin sektör kuruluşları ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinin önemini bir kez daha gösterdiğini vurgulayarak, Turizm Strateji ve Araştırma Merkezi'nin, sektöre yönelik yapılacak politika, plan ve girişimlere sektörün ihtiyaçları doğrultusunda şeffaf veri ve değerlendirme sağlayacak bir merkez olmasını amaçladıklarını kaydetti.

Merkezin sadece Türkiye'de değil, uluslararası arenada da bir referans noktası olması gerektiğini aktaran Narin, "Bakanlığımızın desteği ve sektörümüzün iş birliği ile bunun olması mümkün. Merkezin, gerçekçi verilerle Türkiye'yi dünya turizmindeki rakip ülkelerle karşılaştırarak yeni stratejilerin geliştirileceği, uygulanacağı bir dönemde sektörümüzün gelişimine ağırlıklı ışık tutacağına inanıyoruz." dedi.

Salgın sürecinde gerçek verilerle değerlendirme ve geleceğe yönelik planlamalar yapmanın öneminin görüldüğünü ifade eden Narin, "Yapısal dönüşüme sektörümüzün ne kadar ihtiyacı olduğunu da gördük. Bu yeni normlara ve düzene uyum sağlayabilecek, turizmde artacak talebi karşılayacak, destinasyonların dönüşümü ve yeni finansman modellerini küresel veriler ışığında inceleyerek rapor ve somut önerilerin hazırlanması, sektörümüzde uzun ve orta vadede sürdürülebilirlik ve rekabetçilik sağlayacaktır." şeklinde konuştu.

"Türkiye, dünya turizm trendlerini yaratan bir ülke olabilir"

Türkiye Turist Rehberleri Birliği Başkanı Suat Tural da turizm sektöründe eksikliği hissedilen bir merkezin kuruluşu için adımların atıldığını belirterek, "Bundan sonra hızlı bir şekilde çalışmalarımızı yapmamız gerekiyor. Çünkü sektör olarak eksikliklerini hissettiğimiz noktalarda kendimiz için belirli stratejileri ve envanterleri yaratmamız gerekiyor. Bunu gerçekleştirmek için sektör olarak bir araya gelmiş olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Bütün imkanlarımız ölçüsünde de destek olacağız." ifadelerini kullandı.

Sektör paydaşlarının ortak emeğinin önemine işaret eden Tural, "Türkiye, turizmde bugüne kadar dünya trendlerini belki de çok iyi uygulamalarla takip etmiş olsa da yapacağımız çalışmalarla dünya trendlerini artık yaratan bir ülke olacağız. Bu da bizleri muhakkak dünyada üst seviyelere ulaştıracaktır. Önümüzdeki süreçte bizlerle çalışacak herkesin emeği çok kıymetli." diye konuştu.

Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği Başkanı Mehmet Nane de turizm sektöründe en önemli unsurların başında havacılığın geldiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Havacılık sayesinde turistler buraya gelebiliyor. Havacılık 2 açıdan çok önemli. Bunlardan birisi, ülkemize yarattığı katma değer. Havacılık, ülkemize net katma değer yaratan turizm sektörünün başlangıcı olması açısından önemli. Diğer konu da özellikle cari açık veren bir ülke olduğumuz için de döviz girdisi sağlaması. Toplam faktör üretimi açısından da turizm sektörü ülkemizde bir numaralı önemli sektör."

Sektörde halihazırda gidilecek çok fazla yol olduğunu belirten Nane, "Bunu akıllı ve stratejik bir yöntemle yapmak istersek de en büyük kaynağımız veri olacak. Önümüzdeki dönemde en büyük farklılık yaratacak unsur veriye sahip olmak. Bundan aksiyonlar çıkartmak ve kararlara dönüştürmek de çok çok kritik. Bu noktada Derneğimiz devreye girecek ve oluşturulacak veriyle sektörümüzün kalıcı olarak ileriye gitmesi için yapılacak çalışmalar şekillenecek." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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