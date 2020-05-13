Turizm şirketi TUI faaliyetlerine kademeli olarak yeniden başlamayı planlıyor
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Turizm şirketi TUI faaliyetlerine kademeli olarak yeniden başlamayı planlıyor

Almanya merkezli dünyanın en büyük turizm şirketlerinden TUI Group, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan faaliyetlerine kademeli olarak yeniden başlamayı planladığını ve maliyetleri yüzde 30 seviyesinde azaltacağını bildirdi.

Turizm şirketi TUI faaliyetlerine kademeli olarak yeniden başlamayı planlıyor
13.05.2020 11:10 | Son Güncelleme: 13.05.2020 11:10

Almanya merkezli dünyanın en büyük turizm şirketlerinden TUI Group, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan faaliyetlerine kademeli olarak yeniden başlamayı planladığını ve maliyetleri yüzde 30 seviyesinde azaltacağını bildirdi.

TUI Group'dan yapılan açıklamada, Almanya'daki bazı otellerinin kapılarının önümüzdeki günlerde misafirlerine tekrar açılacağı ve diğer Avrupa destinasyonlarındaki otel ve kulüplerinin faaliyetlerine tekrar başlamaya hazır olduğu belirtildi.

Şirket genelinde maliyetlerin kalıcı olarak yüzde 30 seviyesinde azaltılmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, bunun 8 bin istihdama etkisinin olacağı kaydedildi.

Açıklamada, tatil talebinin hala çok yüksek olduğuna işaret edilerek, şirketin 2020 yaz programının yüzde 35'inin rezerv edildiği kaydedildi.

TUI Üst Yöneticisi (CEO) Fritz Joussen, konuya ilişkin değerlendirmesinde, insanların seyahat etmek istediklerini belirterek, "2020'de tatili yeniden keşfedeceğiz. Yeni destinasyonlar, değişen seyahat dönemleri, yeni yerel teklifler, daha fazla dijitalleşme." ifadesini kullandı.

TUI'nin salgın krizinden daha güçlü çıkması gerektiğini vurgulayan Joussen, "Ama farklı bir TUI olacak ve pandemiden öncekinden farklı bir pazar ortamı bulacak. Bu yatırımlarda, maliyetlerde, büyüklüğümüzde ve dünyadaki bulunduğumuz yerlerde kesintiler gerektirecektir. Eskisinden daha verimli, daha hızlı ve daha dijital olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Joussen, şirketin her düzeyde daha dijital hale geleceğine işaret ederek, şunları kaydetti.

"Özellikle yeni pazarlarda ve destinasyonlardaki faaliyetlerimiz için dijital platformların genişlemesini hızlandıracağız. Maliyetimizi şirket genelinde yüzde 30 seviyesinde kalıcı olarak azaltmayı hedefliyoruz. Bunun, küresel olarak istihdam edilmeyecek veya istihdamda azaltma olarak 8 bin iş üzerinde bir etkisi olacaktır."

Öte yandan, TUI Group'un ilk çeyrek zararı, yıllık bazda, 203,8 milyon avrodan 763,6 milyon avroya yükseldi. Şirketin gelirleri de ocak-mart döneminde 3,10 milyar avrodan 2,79 milyar avroya geriledi. TUI, mart ayında Kovid-19 salgının yayılmasını önlemeye yardımcı olmak için paket turlar, seyahat ve oteller de dahil olmak üzere turizm faaliyetlerinin büyük çoğunluğunu askıya almıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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