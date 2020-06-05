Turizm sezonunda Alaçatı şantiyeye döndü
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Turizm sezonunda Alaçatı şantiyeye döndü

Ünlü tatil merkezi Çeşme ilçesindeki Alaçatı'da, restoranların yoğun olduğu meydanın adeta şantiyeye dönmesi, korona virüsü nedeniyle turizm sezonuna yeni başlayan esnafın tepkisini çekti.

Turizm sezonunda Alaçatı şantiyeye döndü
05.06.2020 18:34 | Son Güncelleme: 05.06.2020 18:37

Ünlü tatil merkezi Çeşme ilçesindeki Alaçatı'da, restoranların yoğun olduğu meydanın adeta şantiyeye dönmesi, korona virüsü nedeniyle turizm sezonuna yeni başlayan esnafın tepkisini çekti.

İzmir'de Çeşme Belediyesi, Alaçatı'da restoranların yoğun olduğu meydanda çalışma başlattı. Dozerlerle bölgeye gelen belediye görevleri etrafı düzenledi. Bu durum, korona virüsüne karşı normalleşmeyle sezonun canlanmasını umutla bekleyen esnafların tepkisini çekti. Esnaflar, sokağa çıkma kısıtlamasında ve kış döneminde meydanların boş olduğunu ifade ederek, turizm sezonunda çalışmanın yapılmaması gerektiğini savundu.

"Meydanların boş olduğu bu dönemi neden değerlendirmediniz?"

Çalışmaya bir tepkide Çeşme AK Parti İlçe Başkanı İlter Etike'den geldi. Etike, "Bu dönemde, Alaçatı'nın dozerlerle şantiye alanına çevrilmesi esnafa sabotajdır. Son iki ayda özellikle de sokağa çıkma yasaklarında ne işle meşguldünüz? Sokakların, meydanların boş olduğu bu dönemi neden değerlendirmediniz?" diye sordu.

"Koskoca bir kış döneminde bu düzenlemeyi yapmayıp.."

Etike şöyle devam etti: "Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, haziran ayının ortasında, pandemi süreci atlatmış, iş günü sayısını 60 güne sığdıracak Alaçatı esnafına bu yaptığınız tam manasıyla sabotajdır. Ekibini kurmuş, personelini getirmiş, masrafını yapmış, malzemesi tedarik etmiş, yaklaşık 300 kişinin ekmek kapısı, bu meydanı haziran ortasında dozerlerle şantiyeye çevirmek iş bilmezliğinizin ispatıdır. Belediyecilik ciddiyet işidir. Magazin programlarına ayırdığınız vakti, ilçenizle ilgili programlamaya ayırıp, koskoca bir kış döneminde bu düzenlemeyi yapmayıp normalleşme sürecinin başladığı gün bu işe kalkışmanız, tabiri caizse Alaçatı esnafına yılın şakası gibidir. Ayrıca; son iki ayda özellikle de sokağa çıkma yasaklarında ne işle meşguldünüz? Sokakların, meydanların boş olduğu bu dönemi neden değerlendirmediniz? Biz, burada bir art niyet görüyoruz. Derhal bu hatadan dönün. Yapma demiyoruz; ama bu zamanda yapılması doğru değil" - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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