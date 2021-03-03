Turizm sezonu öncesi mavi bayraklı plajlar arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Turizm sezonu öncesi mavi bayraklı plajlar arttı

03.03.2021 10:20 | Son Güncelleme: 03.03.2021 10:24
Turizm sezonu öncesi mavi bayraklı plajlar arttı

Yıllara göre mavi bayraklı plaj sayıları belli olurken, 2020 yılında bu sayının 486'ya yükseldiği kaydedildi.

Yıllara göre mavi bayraklı plaj sayıları belli olurken, 2020 yılında bu sayının 486'ya yükseldiği kaydedildi. Türkiye bu rakamla uluslararası mavi bayraklı plaj sayıları içerisinde 3'üncü sıradaki yerini korudu.

Ajans Press'in, Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Türkiye'de yıllara göre mavi bayrak sayıları belli oldu. Böylelikle 2020 itibarıyla Türkiye'nin 486 adet mavi bayraklı plajı olduğu kaydedilirken, 2019 yılında bu sayının 463 olduğu saptandı. Geçmiş yıllara bakıldığında ise 2015 yılında 436, 2010 yılında 314, 2005 yılında ise 174 adet olarak gözlendi. Uluslararası mavi bayrakları plajlar incelendiğinde ise en yüksek mavi bayraklı plaj sayısı 590 ile İspanya'da yer alırken, ikinci sıraya 497 ile Yunanistan yerleşti. Türkiye ise 486 ile üçüncü sıradaki yerini korudu.

Medya takip kurumu Ajans Press, mavi bayraklı plajlar ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre ile mavi bayraklı plajlar alakalı geçen yıl basına yansıyan haber adedi bin 695 olarak kayıtlara geçti. Antalya'ya yeni gelecek olan mavi bayraklı halk plajlarının yılın son zamanlarında oldukça konuşulduğu gözlendi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Nikol Paşinyan Fahrettin Altun
Magazin Tarkan Zeki Müren Türkan Şoray Mustafa Ceceli
Spor Ali Koç Mesut Özil Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Turizm sezonu öncesi mavi bayraklı plajlar arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 10:39:46. #1.16#
title